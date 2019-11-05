Коллективу Большого театра Беларуси представлен новый генеральный директор - Александр Петрович

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр культуры Юрий Бондарь представил коллективу Большого театра оперы и балета Беларуси нового генерального директора. Им стал Александр Петрович, ранее работавший в должности директора Белорусского государственного академического музыкального театра, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось, с 1 ноября прежний руководитель театра Владимир Гридюшко, работавший в должности генерального директора с 2009 года, оставил свой пост в связи с окончанием трудового контракта.

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