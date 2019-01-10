Коллективы из 10 стран примут участие в театральном форуме "М@rt. контакт" в Могилеве

10 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. ХIV Международный молодежный театральный форум "М@rt. контакт" пройдет в Могилеве 21-27 марта. На нем будет представлено 23 спектакля театральных коллективов из 10 стран, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя облисполкома, председатель оргкомитета форума Андрей Кунцевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Зрителя ждет насыщенная, яркая и разножанровая программа. Поэтому мы рассчитываем на большой зрительский интерес и планируем уже с 15 января приступить к реализации билетов на спектакли, - сказал председатель оргкомитет форума. - Мы также надеемся, что нынешний фестиваль будет способствовать развитию международных контактов и станет серьезным стимулом для новых инициатив и творческого роста молодых талантливых режиссеров и актеров".

На театральный праздник приглашены коллективы, которые уже ярко проявили себя на форуме в предыдущие годы, а также новые театры и творческие группы из России, Литвы, Латвии, Украины, Польши, Израиля и других стран. "Спектакли форума традиционно о молодежи, для молодежи и с участием молодежи. Темы - актуальные и вечные: взаимоотношения между людьми и конфликт поколений, становление личности и поиск себя, массовая культура, интернет и другие. То есть палитра программы очень яркая и актуальная, в которой предполагается немало творческих экспериментов. Поэтому нынешнее мероприятие обещает стать одним из самых заметных и интересных культурных событий нынешнего года в жизни области".

Как отметил директор Могилевского областного драматического театра Андрей Новиков, своеобразным девизом театрального форума станет "классика и современность". "То есть в афише много постановок по классическим произведениям, в том числе по Альберу Камю, Вольтеру. Но также немало знаковых современных текстов, к примеру, постановка "Человек из Подольска" (Театр.doc, г. Москва, Россия) или необычный проект "ЦеШо" - социальный рейв-бенд киевского Центра современного искусства "ДАХ" и независимой группы артистов "Театр-Пральня" (Украина).

Могилевский областной драмтеатр представит спектакль "Желтый песочек" в постановке молодого режиссера Камили Хусаиновой по рассказу Василия Быкова, а Могилевский областной театр кукол покажет премьеру "Кандид, или Оптимизм" (по Вольтеру) в постановке главного режиссера театра Игоря Казакова.

Во время специальной программы форума состоятся традиционные мастер-классы для молодых актеров, а в течение фестивальной недели будет работать мастерская молодой режиссуры. Театральные критики определят "Событие форума", по итогам зрительского и интернет-голосования выберут лучший спектакль.

Проект стартовал в 2006 году. За это время форум стал одним из самых значительных и ожидаемых культурных событий не только в Могилеве, но и во всем театральном пространстве Беларуси. География форума широка. За все годы проведения фестиваля на нем было показано более 200 спектаклей из 21 страны. Их посмотрели более 40 тыс. зрителей.

Учредителями форума являются Министерство культуры, Могилевский областной исполнительный комитет, Могилевский областной драматический театр.-0-