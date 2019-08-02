Коллекцию денежных знаков Китая представили в Национальном историческом музее

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Древние деньги Востока - серебро и бумага", организованная совместно с Шэньянским финансовым музеем Китая, открылась в Национальном историческом музее Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уникальная для Беларуси экспозиция представляет историю развития бумажных и металлических денежных знаков Китая. Шэньянский финансовый музей показывает, какую роль в экономике китайской цивилизации играли серебряные слитки и бумажные деньги, как развивалась финансовая система на протяжении двух тысячелетий. Посетители смогут почувствовать себя в роли легендарного путешественника Марко Поло, открывшего Европе успехи экономики древнего Китая", - сказал директор Национального исторического музея Павел Сапотько.

В экспозиции представлены 80 предметов из коллекции Шэньянского музея из столицы провинции Ляонин. "Это точные копии денежных единиц Китая, серебряных слитков и банкнот от эпохи династии Тан (VII-X века) до конца правления династии Цин (начала ХХ в). Экспонируются и металлические формы для литья этих слитков, и, что особенно интересно, такие уникальные предметы, как средневековые бумажные деньги, которые впервые в мире появились в обороте в Китае во время правления монгольской династии Юань в ХІІІ веке. Они показаны точными копиями, потому что китайское законодательство очень резко ограничивает вывоз предметов, созданных до провозглашения КНР в 1949 году", - отметил куратор проекта Алексей Лесин.

В 2018 году Национальный исторический музей заключил меморандум о сотрудничестве с Шэньянским финансовым музеем, который располагает коллекцией из более чем 6 тыс. монет, банкнот, слитков драгоценных металлов и других денежных средств, использовавшихся с древнейших времен и до наших дней. "Шэньянский музей владеет коллекцией идеальных по уровню исполнения копий древних и ценных предметов, которые абсолютно соответствуют оригиналам. На них даже есть следы износа, потертостей, поэтому их почти невозможно отличить от оригиналов", - рассказал Алексей Лесин.

Кроме того, Шэньянский финансовый музей привез в Минск коллекцию изделий монетного двора - одного из самых крупных и развитых в Китае. "Это очень красивые, изящные сувенирные монеты, медальоны, серебряные пластины с видами города Шэньян, глядя на которые, можно убедиться, что традиции древних мастеров в полной мере сохраняются в КНР. Современные изделия - это уже оригиналы, в первую очередь, серебряные. Это настоящие произведения искусства, заслуживающие внимания белорусов", - добавил куратор проекта.

Накануне Национальный исторический музей посетил официальный представитель Шэньянского финансового музея господин Лу Лэй, который договорился с Павлом Сапотько о проведении белорусской выставки в Шэньяне. "Учитывая профиль китайского музея, их в первую очередь интересует наша богатая коллекция нумизматики, кладов, с которой они готовы познакомить китайцев. Хочется, чтобы выставка "Древние деньги Востока - серебро и бумага" стала началом долгого и плодотворного сотрудничества", - резюмировал Алексей Лесин.

Экспозиция будет работать по 18 августа.-0-