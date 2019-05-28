Коллекцию открыток военной тематики покажут на выставке в Витебске

28 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске 29 мая откроется выставка почтовых открыток 1944-1990-х годов, посвященных Великой Отечественной войне, из частного собрания известного витебского краеведа Аркадия Подлипского, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Музее истории частного коллекционирования.

В экспозицию под названием "Помним. Ценим. Храним" вошло 311 открыток. Среди них открытки в честь героев Советского Союза Александра Горовца, Льва Доватора, Константина Заслонова, Зинаиды Портновой, Зинаиды Туснолобовой-Марченко, Веры Хоружей, Ивана Черняховского, Миная Шмырева, карточки с изображением мемориальных комплексов в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебской области: "Катюши" в Орше, "Прорыва" в Ушачском районе и других, увековечивающих имена участников освобождения области и уроженцев Витебщины, подпольщиков и партизан, действовавших на территории региона, в других областях и странах в годы войны.

Первые почтовые открытки, посвященные событиям и героям войны, были изданы уже в 1941 году. Выпуском открыток в годы войны занимались такие издательства, как "Искусство", "Воениздат", "Военмориздат", Филателистическая контора. На них изображались эпизоды боев, фронтовых будней, портреты героев, картины действий партизан и подпольщиков в тылу врага, едкая сатира на фашистских захватчиков, тексты фронтовых песен, поздравления с праздниками и другие интересные эпизоды и значимые моменты. Они поддерживали в людях веру в победу, воспитывали стойкость и преданность родине. Особую историческую ценность представляют открытки, изданные во время Великой Отечественной войны в Ленинграде (в том числе во время блокады).

Открытки, посвященные этому трагическому периоду, массово издавались в послевоенные десятилетия. На них были репродукции произведений художников и скульпторов, виды памятников участникам войны, портреты полководцев, военачальников, героев Советского Союза, солдат и офицеров. Выходили и тематические наборы, например с портретами женщин, отличившихся в годы войны, комсомольцев, пионеров.

Выставка приурочена к 75-летию освобождения Витебска от немецко-фашистских захватчиков. Посетить ее можно по 30 июня.-0-