Колоритные напевы Минской области зазвучат 4 декабря на региональном фестивале народного творчества

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Марьина Горка 4 декабря будет приветствовать гостей и участников 17-го областного фестиваля народного творчества "Напеў зямлі маёй", сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Это мероприятие считается одной из примечательных фестивальных страниц региона - популярное и интересное как для профессионалов, руководителей творческих коллективов, так и для самодеятельных артистов. Основная идея фестиваля - раскрыть богатство и разнообразие любительского творчества в самобытной региональной окраске.

В конкурсной программе будут участвовать коллективы из всех 23 районов области. Каждому представится возможность продемонстрировать талант и профессионализм. Причем требования к участникам каждый год растут.

Жюри возглавит заслуженный артист Беларуси дирижер Национального академического народного оркестра Республики Беларусь им. И.Жиновича Александр Кремко. Победителей ждут ценные и нужные в творческой деятельности призы от облисполкома.-0-