Команда Академии управления победила в кинофестивале студенческих фильмов "Грани следствия"

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда студентов и преподавателей Академии управления при Президенте заняла первое место в VI Международном кинофестивале студенческих фильмов по дисциплинам криминального цикла "Грани следствия" имени известного ученого-криминалиста, профессора Валентина Корноухова, сообщили БЕЛТА в пресс-центре вуза.

Призерами стали доцент кафедры правового обеспечения правоохранительной деятельности Виталий Кирвель, старший преподаватель этой же кафедры Сергей Стороженко, студент третьего курса Евгений Залесский и студентка четвертого курса специальности "государственное управление и право" Карина Силиванова, а также магистрант заочной формы получения образования Павел Михеенко. Команда подготовила учебный фильм под названием "Предъявление для опознания". Кроме первого места за лучший фильм, они также стали победителями в номинациях "За большой потенциал и компетентность" и "За динамичность сюжета".

В кинофестивале приняли участие более 20 команд из Беларуси, России, Монголии и Китая. Участникам необходимо было подготовить сценарий, произвести съемки и смонтировать все в один фильм.

"Иногда изучение теории вызывает затруднения, но видеоинформация усваивается легче. Поэтому и было принято решение визуализировать теоретический материал для лучшего его усвоения. Сценарий ролика был написан под руководством Сергея Стороженко. После того как видео было готово, он решил не исправлять ошибки, допущенные студентами во время процесса предъявления для опознания. Это было сделано, чтобы в дальнейшем те, кто смотрит ролик, могли самостоятельно выявить их. При работе над проектом я занимался монтажом. Думаю, такие мероприятия помогают развиваться и углублять свои знания, - рассказывает студент четвертого курса специальности "государственное управление и право" Евгений Залесский.

Фестиваль проводился Юридическим институтом Красноярского государственного аграрного университета в онлайн-формате. Его цель - популяризовать учебные дисциплины криминального цикла, повысить интерес студентов к их изучению и создать системы производства учебных видеофильмов для использования их в образовательном процессе.-0-