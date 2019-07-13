Команда КВН "Русская дорога" собирается идти в сезон Высшей лиги 2020 года

13 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Команда КВН "Русская дорога" из Армавира (Россия) планирует идти в сезон Высшей лиги 2020 года. Об этом сообщил на пресс-конференции в Витебске, отвечая на вопрос корреспондент БЕЛТА, участник команды Денис Шуренко.

По словам Дениса Шуренко, коллектив едет через несколько дней на музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН" в Светлогорск, все готовятся к нему. "Несколько новых шуток проверим сегодня в Витебске. В следующий сезон мы планируем идти, но это будет зависеть от решения Александра Маслякова, возьмет или нет. Думаю, что да, - сказал Денис Шуренко. - В сезоне, конечно, появятся и новые образы, будем удивлять, чтобы зритель нас смотрел".

Команда КВН "Русская дорога" представляет город Армавир Краснодарского края. Коллектив в 2018 году стал финалистом Высшей лиги КВН, но победить не удалось. После финала кавээнщики объявили об уходе, но поклонники не теряли надежды на их возвращение. У команды самобытный юмор и колоритные персонажи. "Русскую дорогу" называют народной командой, у нее солидная фан-база в странах СНГ.

Вечером в Летнем амфитеатре во время "Славянского базара" пройдет концерт команд КВН "Союз", "Триод и Диод", "Русская дорога", "Плюшки имени Ярослава Мудрого" с участием коллективов BELARUSЫ (Минск) и "Кролики-воители" (Витебск). Ведущим юмористического вечера станет чемпион Высшей лиги КВН в составе команды "Сборная Камызякского края" Денис Дорохов.-0-