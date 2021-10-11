Комедию положений поставили на сцене Брестского театра драмы

11 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском академическом театре драмы 10 октября состоялась премьера спектакля "Отчаянные тетки" по пьесе современного российского драматурга Александра Коровкина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Комедию-фарс, немного изменив название пьесы, поставила режиссер Валентина Яновец. "Вообще у Александра Коровкина два названия - "Тетки" и "Мои отчаянные тетки". Мы с ним поговорили, и он разрешил нам оставить наш вариант. Он нам показался более подходящим для спектакля, - пояснила режиссер. - Этого автора в нашем театре уже ставили - спектакль назывался "Палата бизнес-класса". Можно сказать, это вторая наша встреча с известным российским комедиографом, который работает в жанре комедии положений".

Надо сказать, что в спектакле есть все, что присуще этому искрометному жанру: забавные приключения, интрига, череда недоразумений, путаница и счастливый финал. В центре повествования - две милые, забавные дамы не первой молодости. Героинь закручивает круговорот событий, связанных с желанием слишком многих людей завладеть их родовым гнездом, расположенным в самом центре города на элитной земле. Но этим сестрам палец в рот не клади - они поистине отчаянные женщины.

Спектакль идет с возрастным ограничением "16+". Главные роли в постановке исполнили Татьяна Волчецкая и Ирина Давыденко, а также Алексей Щербаков, Екатерина Яцкавец, молодые артисты Михаил Ильич, Иван Гизмонт и Павел Осташеня. Над декорациями и костюмами работал художник Николай Полторака, пластические сцены поставила артистка Ольга Жук. Творческой команде вместе с режиссером удалось перенести зрителей в мир добродушного юмора и легкой комедии.

"Задача этого жанра - развеселить публику. Это спектакль, скажем так, для хорошего настроения, чтобы зритель мог на время отвлечься от проблем, отдохнуть, подумать о чем-то хорошем. Думаю, работа над спектаклем продолжится, постановка будет совершенствоваться. Здесь очень важен зритель, то, как мы его увлечем, заинтересуем, и как он будет все воспринимать", - поделилась Валентина Яновец.

Второй показ комедии положений "Отчаянные тетки" состоится 21 октября. В ноябре в рамках обменных гастролей премьерный спектакль БАТД покажут на сцене Гродненского областного драматического театра.-0-