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Культура
08 ноября 2021, 16:30

КОММЕНТАРИЙ: Кирьяк о планируемых законодательных новациях в сфере культуры

Законопроект "Аб змяненні законаў па пытаннях культуры" готовится крассмотрению в первом чтении на осенней сессии парламента. Принципиальные изменения затронут Кодекс о культуре - это основной закон, который регулирует эту сферу. О новациях законопроекта корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Лилия Кирьяк.

"Кодекс о культуре вступил в силу 3 февраля 2017 года. Практически он действует 5 лет. И за этот период, конечно, выявились проблемные вопросы и пробелы в практике правоприменения, изменения условий работы организаций культуры", - рассказала Лилия Кирьяк.

Изменения коснулись 109 статей Кодекса о культуре, среди них есть статьи, где нормы существенно корректируются или вносятся новые, а есть нормы, которые просто закрепляют уже сложившуюся практику. "Но основные изменения коснулись такого важного блока сферы культуры, как охрана историко-культурных ценностей", - отметила депутат.

Лилия Кирьяк уточнила, что историко-культурные ценности делятся на четыре категории: мирового, международного, национального и регионального значения. "Основные изменения затронут вопросы охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей регионального значения, в отношении которых расширяются полномочия исполнительных и распорядительных органов областного уровня. Им предоставляется право согласовывать научно-проектную документацию на выполнение ремонтно-реставрационных работ на объектах регионального значения и выдавать заключение о соответствии принимаемой в эксплуатацию историко-культурной ценности научно-проектной документации на выполнение ремонта, - рассказала она. - Это в первую очередь позволит оперативно решать вопросы ремонта недвижимых материальных историко-культурных ценностей категории "3" и активно вовлекать их в хозяйственный оборот".

На местные исполнительные и распорядительные органы также предлагается возложить обязанность обеспечивать исполнение режимов содержания и использования территорий и зон охраны недвижимых историко-культурных ценностей. "Кроме того, местные исполкомы будут формировать и исполнять региональные комплексы мероприятий по охране историко-культурного наследия в рамках реализации государственных программ. Эти новации направлены в том числе и на то, чтобы из местного бюджета активнее финансировались программы по охране историко-культурных ценностей регионального значения. Есть еще один очень важный момент - предлагается закрепить полномочие на придание статуса историко-культурных ценностей или его лишение за одним органом - Министерством культуры, - пояснила парламентарий. - Это обеспечит большую эффективность в принятии данных решений".

Вводится новое понятие "часть материальной историко-культурной ценности". "Это решит проблему ответственности собственников отдельных помещений и частей материальных историко-культурных ценностей за их сохранение. На сегодня это законодательно не полностью урегулировано, и есть определенные вопросы при подписании охранных обязательств, - дополнила Лилия Кирьяк. - С целью сохранения исторической среды около зданий, объединенных архитектурой и временем истории, воссоздания исторической атмосферы на отдельных территориях, в том числе в исторических центрах городов, вводится новый термин "комплексная историко-культурная ценность". Предполагается, что это будет способствовать развитию туристического потенциала регионов".

Часть изменений касается вопросов организации и проведения культурных мероприятий. "Предоставляется право всем государственным организациям культуры проводить культурно-зрелищные мероприятия без получения удостоверений на право их проведения. На сегодняшний момент такое право имеют только Дворец Республики, Белорусская государственная филармония, областные филармонии и государственное учреждений "Минскконцерт". Это не совсем правильно, поскольку остальные госорганизации культуры находятся в неравных условиях. При этом они будут освобождены от необходимости уплаты госпошлины, что будет способствовать развитию этих организаций, - добавила депутат. - Четко разграничиваются такие понятия, как отказ от проведения культурного мероприятия и отмена. Определяются причины, при которых организатор вправе отказаться от проведения мероприятия. Это может быть в том числе экономическая нецелесообразность. Определяются причины отмены мероприятий, например, форс-мажорные обстоятельства: режим чрезвычайного положения, стихийные бедствия, природные катастрофы, террористические акты, пандемия, эпидемия. Также определяется порядок действия организаторов культурного мероприятия в случае отказа или в случае отмены мероприятия".

Среди новаций предоставление творческим союзам возможности осуществлять кроме творческой деятельности культурную деятельность по другим направлениям, а также закрепляется положение о материально-техническом обеспечении деятельности творческих союзов, предусматривающие наличие творческих мастерских, лабораторий и других.

В сфере библиотечного дела возникла необходимость законодательно закрепить такое понятие, как удаленный, виртуальный пользователь. "Цифровизация библиотечного фонда расширит доступ к библиотечным ценностям, повысит качество услуг. То есть жизнь идет вперед, появляются новые современные технологии, и сфера культуры не должна отставать", - сказала Лилия Кирьяк.

Депутат напомнила, что обновленные положения Кодекса о культуре выносились на общественные обсуждения. "Рассматривая законопроект, мы сделаем все, чтобы Кодекс о культуре обеспечил современное развитие сферы культуры", - констатировала она.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-

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