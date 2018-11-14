В Год книги страны СНГ будут познавать друг друга через национальную литературу

На пространстве СНГ следующий год объявлен Годом книги, и именно в 2019-м заработает передвижная выставка художественных книг современных авторов стран Содружества "Читаем вместе - познаем друг друга". Более подробно о проекте корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник отдела по сотрудничеству в области культуры, спорта, туризма и молодежи Исполнительного комитета СНГ Татьяна Ковалева.

"На пространстве СНГ завершается Год культуры, приближается Год книги. Напомню, такое решение принято Советом глав государств в октябре 2017 года. Сотрудничество стран Содружества развивается по всем направлениям, но именно культура позволяет глубже познакомиться с традициями друг друга и способствует сближению стран. И проект по созданию передвижной выставки художественных книг современных авторов государств СНГ "Читаем вместе - познаем друг друга" родился не случайно", - отметила Татьяна Ковалева.

По ее мнению, литература - это, по сути, образное отражение жизни человека и общества. В художественных произведениях проявляется определенная эпоха со своими неповторимыми признаками и выражаются существенные и важные для народа взгляды, мысли, идеи. К сожалению, в библиотеках стран Содружества наименее представлены издания, вышедшие в свет в период после провозглашения государствами СНГ своей независимости. "Создание выставки книг современных авторов и ее экспонирование в Исполнительном комитете Содружества, а впоследствии в ведущих национальных библиотеках, позволит гражданам наших стран лучше узнать сегодняшнюю жизнь, ценности и устремления своих соседей", - считает Татьяна Ковалева.

Проект поддержан Советом по культурному сотрудничеству государств - участников СНГ. Каждой из стран Содружества было предложено представить пять знаковых художественных книг, изданных на национальном и русском языках за последние 25 лет.

На сегодняшний день в передвижной выставке насчитывается 44 книги из семи стран Содружества: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Туркменистана, Кыргызстана. Причем, азербайджанская сторона предоставила 12 книг, Казахстан - 7. Каждая из них по-своему интересна и уникальна. Хочется отметить, что среди азербайджанских авторов наиболее широко представлено творчество Чингиза Абдуллаева. Казахстан предоставил нам возможность прочесть роман-эссе Шерхана Муртазы "Луна и Айша".

Среди книг, представленных Кыргызстаном, последний роман классика мировой литературы Чингиза Айтматова, 90-летие со дня рождения которого отмечается в этом году, "Когда падают горы (Вечная невеста)", а также сборник рассказов 15-летнего школьника из Бишкека Эрмека Турдубекова, который занял первое место в российском литературном конкурсе "Твоя первая книга".

Книги из Армении отмечаются глубокой жизненной философией. Среди них статьи, выступления и воспоминания, многие из которых впервые были изданы в 2013 году, армянского скульптора и художника Ерванда Кочара, а также научно-художественное произведение известного кинорежиссера-документалиста, сценариста и актера Артавазда Пелешяна "Моя вселенная и единая теория поля".

Теме родины, природы, дружбы, почитания старшего поколения и родителей посвящены стихи молодого туркменского поэта Акмурата Реджепова, книги писателя Гочы Аннасахатова и поэтессы Гозель Шагулыевой.

Посетители выставки смогут ознакомиться с известным в России романом "Лавр" Евгения Водолазкина, лауреата российской национальной литературной премии "Большая книга". Несомненно, большой читательский интерес вызывает и дебютный роман татарского автора Гузели Яхиной "Зулейха открывает глаза" о жизни переселенцев в 1930-е годы. Эта книга была переведена на 16 языков и получила премии "Большая книга", "Книга года" и "Ясная Поляна".

Что касается Беларуси, то у читателей СНГ будет возможность ближе познакомиться с поэтом, переводчиком и эссеистом, лауреатом Государственной премии БССР имени Янки Купалы Алесем Рязановым. К слову, он известен как новатор и автор новых поэтических форм. В частности, в передвижной выставке будет представлена его книга "Францыск Скарына. Маем найбольшае самi: кнiга перастварэнняў", которая увидела свет в 2017 году. "Кроме того, можно будет познакомиться с литературоведом Владимиром Гниломедовым и его романом "Валошкi на мяжы", вышедшем в 2014 году. Женскую белорусскую литературу представит книга Елены Поповой "Три дамы в поисках любви и смерти". Также достойное место на полках экспозиции заняли книги Андрея Федоренко "Цiша: аповесцi, апавяданнi" и Александра Мартиновича "Бяссонне Млечнага Шляху: выбраныя старонкi беларускай лiтаратуры", - добавила Татьяна Ковалева.

Как ожидается, открытие выставки состоится в первом квартале следующего года в Исполнительном комитете СНГ в Минске при тесном взаимодействии с Президентской библиотекой Беларуси. Кроме того, будут организованы круглые столы и встречи с авторами. В последующем эта выставка будет представлена в странах Содружества.

"Жители стран СНГ хотят больше знать о жизни своих соседей, и именно литература призвана удовлетворять этот интерес. Такие культурные проекты помогают нам лучше понять друг друга, закладывают прочный фундамент дружественных отношений, и прежде всего на личностном уровне. Уверены, что очередной проект в сфере культурного сотрудничества стран Содружества найдет отклик у жителей стран СНГ и станет еще одним шагом на пути сближения наших народов", - резюмировала Татьяна Ковалева.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-