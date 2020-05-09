Комплекс "Старая граница" в Дзержинском районе проводит бесплатные экскурсии

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военно-исторический комплекс "Старая граница" - филиал Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны приглашает в эти выходные на бесплатные экскурсии. Начало экскурсий - 12.00 и 16.00, сообщили БЕЛТА в музее.

На территории пограничной заставы комплекса организована работа интерактивных площадок и показ архивной кинохроники, работает фотозона.

Военно-исторический комплекс "Старая граница" расположен в 50 км от Минска в Дзержинском районе и включает боевую технику, тяжелое вооружение и пограничную заставу. Более 10 лет "Старая граница" входит в число знаковых объектов на территории Беларуси, посвященных событиям Великой Отечественной войны.

Посетители комплекса могут ознакомиться с историей возведения Минского укрепленного района, узнать интересные детали создания Западного пограничного округа, в состав которого были включены пограничные войска, расположенные на территории Беларуси. Экспозиция комплекса включает 38 единиц военной техники, которая размещена на 7,2 га. На территории комплекса воссозданы здания комендатуры, таможни, солдатского клуба и столовой заставы 16-го Дзержинского погранотряда периода 1920-1930-х годов. Также можно узнать интересные детали о том, как проходила служба на границе с первых лет образования СССР.

Сотрудники музея проводят увлекательные экскурсии по тематическим площадкам. Реликвией комплекса, безусловно, является ДОТ (долговременная огневая точка) №1 ротного района обороны "Д" 63-го Минского укрепрайона. К 75-летию Великой Победы открыта новая экспозиция "Великая Отечественная война на Дзержинщине". В музее военно-исторического комплекса "Старая граница" проходят квест-игры "Западная граница", "Оружие победы" и "Юные пограничники".-0-