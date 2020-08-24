Комплект из 60 изданий передан белорусской диаспоре в Иордании

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплект из 60 изданий передали культурно-образовательному объединению белорусов в Иордании при помощи Посольства Беларуси в Сирии. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальной библиотеке Беларуси.

Книги по истории и культуре Беларуси, художественные произведения, словари и книги для детей доставлены во время благотворительной акции "О Беларуси - белорусам зарубежья". Ее инициатором выступила НББ. Комплект сформирован совместно с Министерством информации и Президентской библиотекой Беларуси.

Фото Национальной библиотеки Беларуси

"Мероприятие направлено на оказание помощи объединениям белорусской диаспоры в зарубежных странах, а также содействует распространению информации о нашей стране, популяризации информационных ресурсов, отражающих богатство белорусского историко-культурного и природного наследия", - рассказали организаторы.-0-