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Культура
16 января 2022, 09:00

Композитор Леонид Захлевный отмечает 75-летие

Леонид Захлевный. Фото kino-teatr.ru
Леонид Захлевный. Фото kino-teatr.ru

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист Беларуси Леонид Захлевный сегодня отмечает 75-летний юбилей.

Леонид Захлевный - яркий и самобытный композитор. Его искренняя, наполненная теплотой песенная лирика пользуется неизменной популярностью у исполнителей и слушателей.

Родился Леонид Константинович Захлевный в Гродно 16 января 1947 года. Композитор вспоминает, что начинал творческий путь с музыкальной школы, куда пришел не совсем по доброй воле, а по настоянию отца. Ежедневно после школы он обязан был еще час отыграть на баяне дома. Заводился на час будильник, и мальчик играл. Но только раздавался звонок - он бросал баян и сломя голову мчался на улицу к ребятам.

Впоследствии же музыка стала его судьбой. Леонид Захлевный еще студентом консерватории (ныне - Белорусская государственная академия музыки) начал писать песни, которые исполняли известные белорусские певцы Виктор Вуячич и Ярослав Евдокимов. Со временем появилась камерная и хоровая музыка, цикл песен "Память" ("Поле памяти", "Носить ордена", "Милосердие", "Песня Победы"). Всем знакомы песни "Азёры дабрынi", "Земля моя", колыбельная "Баю-бай, дачушка, баю-бай, сынок...". Творчеству композитора присущи яркий мелодизм, сочетание национальной характерности и современных средств музыкальной выразительности.

Среди наиболее известных произведений Леонида Захлевного - кантаты "Венок" и "Муха-цокотуха", симфонии, романсы и вокальные циклы на слова Максима Богдановича и Владимира Каризны, хоровые и песенные циклы. Его произведения поют солисты белорусской оперы и эстрады. Леонид Захлевный является художественным руководителем заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля народной музыки "Бяседа".

Более 10 лет Леонид Захлевный работал музыкальным редактором киностудии "Беларусьфильм". За его плечами полтора десятка работ в белорусском кинематографе, но наиболее полно талант композитора раскрылся в мультипликационном кино. Леонид Захлевный создал музыку к фильмам "Светлячок и Росинка", "Песнь о зубре", "Сказка о веселом клоуне".

Творчество талантливого композитора отмечено наградами. Леонид Захлевный - лауреат Государственной премии Беларуси и премии Ленинского комсомола, специальной премии Президента. Он награжден орденом Франциска Скорины.

На вопрос о рождении шедевров в одном из интервью композитор ответил: "Все лучшие мои песни писались за один присест. Садился за инструмент, и буквально через 15 минут рождалась песня. Она не писалась, а вылетала из моей души, словно птица. Наверное, так же она и влетала в души слушателей. Ведь песня не может писаться "в стол" - родившись, она должна именно лететь, иначе ее ждет гибель..."

Леонид Захлевный отмечал, что любит писать песни на уже существующие слова: "Есть такая поэзия, которая уже сама по себе содержит музыку. Надо только суметь извлечь ее изнутри".

Творческий путь Леонида Захлевного - путь художника-искателя. Каждая его песня оригинальна по задумке и средствам выражения.-0-

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