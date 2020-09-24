Конкурс авторской песни в Витебске пройдет в расширенном формате

24 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Открытый городской конкурс авторской песни "Витебский листопад - 2020" пройдет в этом году в расширенном формате, сообщили корреспонденту БЕЛТА в центре культуры "Витебск".

Проект состоится в 34 раз и пройдет 16-17 октября. По задумке организаторов, часть участников выступит офлайн - на сцене фестиваля. Также во время концертов будут проводиться онлайн-подключения авторов, которые не смогли приехать лично, и демонстрироваться заранее записанные видеовыступления поэтов.

В этом году на заочный этап конкурса поступило около 250 заявок от исполнителей и поэтов из Беларуси, России, Украины, Израиля, Казахстана, Латвии, США и Новой Зеландии. В шорт-лист конкурса вошли 107 авторов. Сейчас организаторы уточняют формат их выступлений.

Новшеством нынешнего форума станет марафон-презентация конкурсных работ всех участников, который стартует 1 октября в соцсетях центра культуры "Витебск". Ежедневно до самого начала конкурса в них будет выкладываться по несколько выступлений авторов.

Традиционно в первый день конкурса (16 октября) всех участников и желающих ждет бесплатная экскурсия по Витебску и поэтический турнир, который состоится в Духовском круглике.

Организаторы мероприятия - центр культуры "Витебск" и Витебский горисполком.-0-