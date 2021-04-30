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30 апреля 2021, 07:32

Конкурс хоровых коллективов "Вясновы спеў" стартует в Минске 3 мая

Фото из архива
Фото из архива

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице с 3 по 7 мая пройдет IV Минский открытый конкурс хоровых коллективов, вокалистов и вокальных ансамблей "Вясновы спеў", сообщили БЕЛТА в управлении культуры Мингорисполкома.

"Конкурс проводится среди детей и подростков для выявления и поддержки талантливых исполнителей, хоровых дирижеров, пропаганды белорусской народной песни и музыки отечественных композиторов. В этот раз в мероприятии примут участие 50 солистов и 41 хоровой коллектив из столицы и регионов страны, а общее количество участников составит более тысячи человек", - рассказали в управлении.

Участникам мероприятия предстоит продемонстрировать мастерство в номинациях "Академическое сольное пение", "Академическое хоровое пение", "Народное сольное пение" и "Народное хоровое пение".

В состав жюри войдут признанные эксперты в области музыкального искусства: дирижеры-хормейстеры, композиторы, практикующие преподаватели Белорусской государственной академии музыки и Минского государственного музыкального колледжа им. М.И.Глинки. Возглавит жюри солистка Национального академического большого театра оперы и балета народная артистка Беларуси Нина Шарубина.

Конкурсные прослушивания пройдут с 3 по 5 мая в дистанционном формате, а состязание лауреатов, награждение победителей и заключительный гала-концерт конкурса организуют 7 мая в концертном зале "Верхний город", где юных победителей поздравят мастера отечественной сцены.-0-

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