Конкурс художественных переводов с китайского языка стартует в БГУ

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс художественных переводов с китайского языка "Зерцало слов" стартует в БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"К участию приглашаются все желающие белорусские студенты и школьники, независимо от уровня владения китайским языком. Победителей определят в номинациях "Класічная паэзія", "Сучасная паэзія" и "Проза". Конкурсантам необходимо перевести на русский или белорусский языки на выбор одно из предложенных произведений китайских писателей, среди которых Ли Цзиньфа, До До, Вэй Юань, Чжан Вэйбин, Линь Цинсюань и Цзя Пинва", - рассказали в пресс-службе.

Работы принимаются до 20 марта по электронному адресу zercaloslov@gmail.com с указанием темы письма "Конкурс переводов". Авторов лучших переводов наградят памятными подарками.

Организуют мероприятие филологический факультет и Республиканский институт китаеведения имени Конфуция БГУ. Лингвистическое состязание проводится второй раз с целью популяризации китайской литературы, развития навыков художественного перевода, укрепления культурных взаимосвязей Беларуси и Китая.-0-