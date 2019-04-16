Конкурс на лучший сувенир объявлен в Пинске

16 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Открытый конкурс "Пинский сувенир" на разработку лучшей сувенирной продукции проходит во время республиканской акции "Пинск - культурная столица 2019", сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

Конкурс проводится с целью возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесел, насыщения рынка качественной, доступной по цене сувенирной продукцией, повышение туристической привлекательности города. К участию в творческом состязании приглашаются как предприятия города, имеющие собственное производство, так и ремесленники, мастера декоративно-прикладного искусства.

Художественные изделия будут оцениваться в номинациях: сувенир города и события, гастрономический и деловой сувенир, сувенирная упаковка. Материалом для их изготовления может служить солома, лоза, береста, бумага, дерево. Широкий простор для творчества предоставляют гончарство, ковка, ткачество и вышивка, макраме, батик, лоскутная техника, бисероплетение, флористика. Принимаются также изделия из кожи, камня, кости, стекла, керамики, полимерной глины. Особняком в этом ряду стоят кулинарная и кондитерская продукция.

Авторские работы будет оценивать конкурсная комиссия в составе специалистов структурных подразделений горисполкома, торговли и услуг, учреждений культуры, специалистов по туризму, руководителей туристических агентств и общественных объединений. Основными критериями при оценке работ будут качество и оригинальность оформления, уровень техники исполнения, возможность массового изготовления. Главное, чтобы сувенирная продукция содержала символику Пинска, художественно-стилевые и культурные особенности и традиции города.

Конкурсные заявки и работы принимаются в городском Доме культуры до 3 мая. Заключительный этап состоится 4 мая, когда оценить художественный уровень творческих работ сможет любой желающий. В этот день на главной площади Пинска в формате общегородской ярмарки пройдет выставка "Пинский сувенир - 2019".-0-