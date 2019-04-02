Конкурс переводов "Дистихов" Максима Богдановича позволил прикоснуться к истории - победитель

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей конкурса на лучший литературный перевод с русского на белорусский язык ранее неизвестного стихотворения Максима Богдановича "Дистихи" чествовали сегодня в Национальном пресс-центре Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА с церемонии награждения.

Первое место заняла Майя Галицкая из Буда-Кошелево Гомельской области. Она рассказала, что поэзию Максима Богдановича любит со студенческой скамьи. Когда узнала о конкурсе переводов, сразу решила участвовать. Перевод свой написала за один день и не ожидала, что станет победителем. "Литературные переводческие конкурсы всегда значимы. Во-первых, они показывают синтез языков, во-вторых, подобные конкурсы позволяют прикоснуться к нашей истории и корням", - отметила Майя Галицкая.

Майя Галицкая

Второе место присуждено минчанину Виктору Ловгачу, который одним из первых прислал перевод "Дистихов" на конкурс. "Я представил трудную жизнь нашего классика и буквально за семь минут написал свой вариант перевода. Очень приятно, что его отметило жюри конкурса, надеюсь, читателям он тоже понравится", - сказал он.

Виктор Ловгач

Бронза на конкурсе переводов досталась Оксане Гаврилик из агрогородка Илья Вилейского района Минской области. Поощрительный приз - у Надежды Лазерко из Борисова.

Надежда Лазерко

Постоянный комитет Союзного государства наградил всех победителей комплектами книг, которые станут хорошим дополнением домашней библиотеки. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота поблагодарил победителей за участие. Он обратил внимание, что Максим Богданович жил в Ярославле и с младых ногтей знал белорусский язык и писал на нем. "Это уникальное явление - живя в русской среде, нести такую любовь к родному языку. Это очень здорово", - добавил он.

На конкурс с 18 января по 18 марта поступило 442 заявки. "Более 80% из них - от прекрасной половины человечества, - подчеркнула председатель жюри, генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович. - Наши женщины всегда активны и лиричны. К нам заявки пришли со всех регионов Беларуси. Но что лично мне понравилось и вселило надежду - так это количество юных авторов 16, 17 и 18 лет. Молодежи было интересно, как зазвучит стихотворение Максима Богдановича на белорусском языке, и это замечательно".

Ирина Акулович подводит итоги конкурса

По словам председателя жюри, отсутствие переводческого опыта у молодых людей давало о себе знать: многие работы были дословными и лишены лиризма, ритма, темпа, порой даже смысла. "Наиболее творческие варианты были присланы все-таки людьми постарше, у которых, возможно, больше опыта и понимания жизни, они более начитаны и обладают обширным словарным запасом, а потому их варианты получились мелодичнее и интереснее. Тем не менее наш конкурс увлек всех: и мужчин, и женщин, и молодежь", - отметила Ирина Акулович.

Ранее неизвестное стихотворение Максима Богдановича в ноябре прошлого года обнаружила заместитель директора Института мировой литературы им. Горького Российской академии наук Дарья Московская, нашедшая в архивах студенческую тетрадь классика, датированную им самим 1913-1914 годами. Эту тетрадь белорусские исследователи искали почти 100 лет, она упоминалась в переписке с Максимом Горьким. Примечательно, что все это время она находилась в архиве и просто попала не в ту папку. Неизвестное стихотворение классика "Дистихи" написано на русском языке. Причем Максим Богданович указал, что это перевод с белорусского языка. Однако белорусскоязычный оригинал произведения нигде и никогда не публиковался. Впрочем, как и его русскоязычный вариант.

Осознавая особую значимость находки, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота предложил организовать конкурс на лучший перевод на белорусский язык найденного стихотворения. Белорусское телеграфное агентство поддержало эту инициативу и провело литературное соревнование с целью содействовать укреплению культурных связей, межнационального мира и согласия, способствовать развитию и поддержке национальной литературы Беларуси, популяризировать белорусский язык и привлечь внимание к творчеству Максима Богдановича, а также поддержать талантливых переводчиков и литераторов.

Организаторами проекта выступили Постоянный комитет Союзного государства, Белорусское телеграфное агентство, Институт мировой литературы им. Горького Российской академии наук, Государственный музей истории белорусской литературы (филиал "Литературный музей Максима Богдановича"), Союз писателей Беларуси.-0-

Фото Андрея Покумейко