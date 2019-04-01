Конкурс стран СНГ "Искусство книги" пройдет в Баку

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XVІ Международный конкурс государств - участников Содружества Независимых Государств "Искусство книги" пройдет 30 мая в Баку, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.

На конкурс представляются издания, вышедшие в странах СНГ с 1 июля 2018 года по 29 мая нынешнего.

Творческое соревнование книгоиздателей проводится по 10 номинациям. Издания, посвященные историческому и современному взаимодействию и взаимообогащению культур государств - участников конкурса, а также книги, представляющие широкий тематический спектр сотрудничества стран СНГ по всем отраслям экономики, промышленности, науки, политического и межгосударственного строительства будут представлены в номинации "Содружество". Книги о различных аспектах жизни, включая художественные и фотоальбомы, представляющие государство во всем его многообразии, войдут в номинацию "Моя страна". А в "Книге для детей и юношества" посоревнуются художественно-иллюстрированные издания для детей и юношества классической и современной национальной прозы, поэзии, познавательной литературы.

Книги о культурном взаимодействии между странами СНГ, знакомящие с их наследием и раскрывающие лучшие образцы современной культуры, представят в номинации "Диалог культур". Фундаментальные и учебно-педагогические издания о важнейших достижениях науки и образования, вносящие вклад в развитие научного и образовательного потенциала, войдут в номинацию "Наука и инновация" и "Учебная литература и образование". Издания по искусству, фотоальбомы, изопродукция, миниатюрные и другие книги, представляющие оригинальные художественно-оформительские тенденции и дизайн книги станут участниками номинации "Арт-книга".

В номинации "Отпечатано в содружестве" представят книги, созданные на полиграфической базе стран СНГ и выполненные с наиболее высоким художественно-графическим мастерством. Издания, приуроченные к очередному юбилею Победы в Великой Отечественной войне, станут участниками номинации "Победа". А в "Гран-при" войдут уникальные, фундаментальные издания универсальной тематики, ставшие важнейшим событием конкурсного года в национальном книгоиздании. И последняя номинация "Искусство иллюстрации".

Международное жюри будет учитывать содержание, уровень подготовки его научно-справочного и редакционно-издательских аппаратов, иллюстративный материал, разработку новых тематических направлений, оригинальность дизайнерского оформления и соответствие художественного решения содержанию, читательскому адресу и целевому назначению издания, а также качество полиграфического исполнения, общественную и профессиональную значимость издания.

Издания представляются на конкурс в одном или двух экземплярах и не подлежат возврату. К работам прилагается справка о нем и издательстве, ее выпустившем, с библиографическим описанием книги и полным именем ее авторов на русском языке с пометкой "XVІ Международный конкурс "Искусство книги". Изданиям, не имеющим указанных сопроводительных документов на русском языке, может быть отказано в участии в конкурсе.

В соответствии с объявленными номинациями конкурсные издания и справки к ним необходимо предоставить по 22 апреля в управление издательской и полиграфической деятельности Мининформа.

Международный конкурс стран СНГ "Искусство книги" с 2004 года организует Межгосударственный совет по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества. Задача конкурса - поощрение лучших издательских проектов, популяризация достижений в области книжного искусства и развитие взаимообмена духовными и культурными ценностями между народами. Издания, удостоенные наград конкурса, представляются на Московской международной книжной выставке-ярмарке, после чего передаются на безвозмездной основе Исполнительному комитету СНГ для пополнения фонда Музея истории Содружества и популяризации деятельности СНГ и его органов. В июне прошлого года XV конкурс "Искусство книги" состоялся в Душанбе. На нем было представлено более 100 изданий из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана. -0-