Конкурс, танцы, джаз и духовная музыка сегодня в центре "Славянского базара"

14 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Мировые хиты на конкурсе молодых исполнителей, танцевальный баттл, духовная музыка и много джаза наполнят сегодняшний день XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", сообщает БЕЛТА.

С рекордной зарядки на площади Победы начнется новый день форума. На разминку выйдут более тысячи участников масштабного танцевального конкурса Dream Dance Fest в самых разных направлениях хореографического искусства. Присоединиться, кстати, может любой желающий. Проведут разминку титулованный музыкальный педагог Светлана Стаценко, певица Zena и юная блогер Илона Комоско. Сам турнир пройдет здесь же, на площади Победы с 11.00 до самого вечера.

Или же можно начать утро с зарядки духовной - впервые в программу основных мероприятий международного фестиваля искусств включен фестиваль хоровой музыки "Славянский благовест". Торжественное открытие его состоится в 10.00 в Свято-Успенском кафедральном соборе, а затем концерты хоровых коллективов привлекут слушателей на различные площадки города.

Главным же событием дня, точнее, вечера, станет второй конкурсный день XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019". Участники исполнят мировые хиты в Летнем амфитеатре, и по сумме баллов за оба дня финала определится лидер. Однако интрига будет раскрыта только 15 июля, ведь жюри может и не присудить Гран-при.

Будет и еще немало встреч с добрыми друзьями фестиваля: в Летнем амфитеатре программу "Все вернется..." представит Надежда Кадышева и ансамбль "Золотое кольцо", а в концертном зале "Витебск" Денис Майданов порадует поклонников и поклонниц сольником.

Меломанам нельзя пропустить гала-концерт мастеров искусств Израиля в областной филармонии, которая принимает на своей площадке "Фестиваль без границ". В программе выступят джаз-квартет Леонида Пташки, оркестр "Акадма", вокальная группа "Виланелла", ансамбль скрипачей "Кантабиле", солисты балета "Панов-Ашдод". Вечером здесь для музыкальных гурманов подготовлен подарок - "Мировой джаз с Леонидом Пташкой".

А театралов ждет встреча с классикой в интерпретации Московского театра на Юго-Западе: драму "Кабала святош" по произведению Михаила Булгакова представят на сцене Национального академического драмтеатра.

Во Дворце спорта Государственный балет на льду Санкт-Петербурга покажет "Золушку", а на площади Победы вместе с J:Mors можно спеть любимые песни программы "Беларускае золата".

Детей и их родителей приглашает в гости на "Кукольный квартал" белорусский театр "Лялька". Здесь покажут хэппенинг для детей и взрослых "Приручить дракона", развлекут и чему-то научат на спектакле "Мы к вам заехали на час, или Легко ли быть артистом" и театральной фантазии "Ночь перед Рождеством".

Фест уличного искусства "На семи ветрах" тоже готовит выступления танцоров, музыкантов, кавер-бэндов, художников, перформеров, театральных актеров, а также жаркую шоу-программу "Время огненного ветра".

XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 11 по 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 8-10 и 16-17 июля.-0-