Конкурс в области изобразительного искусства объявлен в Беларуси

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс "Национальная премия в области изобразительного искусства" проводится с 1 ноября по 15 февраля 2020 года. Такая информация размещена на сайте Министерства культуры, сообщает БЕЛТА.

Министерством культуры дирекцией конкурса определен Национальный исторический музей Беларуси. Конкурс проводится по 10 номинациям: "Живопись", "Графика", "Скульптура", "Дизайн", "Актуальное искусство" (арт-объект, инсталляция), "Художественная фотография", "Монументальное и монументально-декоративное искусство", "Декоративно-прикладное искусство", "Искусствоведение и критика", "Творческий дебют".

Комиссией будет отобрано по 10 работ в каждой номинации для участия в Республиканской выставке современного изобразительного искусства. По итогам открытого просмотра и оценки конкурсных материалов жюри определит победителей.

"Конкурс станет значительным событием в культурной жизни Беларуси и важным стимулом к дальнейшему развитию изобразительного искусства нашей страны", - отметили в Министерстве культуры. -0-