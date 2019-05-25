Конкурсанты фестиваля "Золотая пчелка" показали высокий уровень - Елисеенков

25 мая, Климовичи /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Выступление конкурсантов международного фестиваля детского творчества "Золотая пчелка" в первый день прослушивания вызвало у жюри настоящий культурный шок: высокий уровень в номинациях эстрадного и народного пения показали и солисты, и ансамбли, отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА член жюри фестиваля, известный белорусский композитор и продюсер Олег Елисеенков.

Он впервые на музыкальном форуме и поражен широким представительством и географией участников. "Сюда едут издалека в том числе большие детские делегации. Это говорит о высоком уровне организации и авторитете творческого проекта, - считает Олег Елисеенков. - То есть фестивалю доверяют и для конкурсантов неважно, в большом городе это происходит или в малом. А у нас в Беларуси, я считаю, уже накоплен огромный опыт проведения событийных мероприятий. Это и опыт "Славянского базара", фестиваля в Молодечно".

По словам композитора, особенность этого фестиваля в его многожанровости. Это действительно бренд и настоящий праздник для Климовичского района и всей страны, к которому присоединяются гости из разных стран. "Здесь они видят, что такое Беларусь, какое внимание в стране уделяется поддержке юных дарований и раскрытию их творческих способностей. И все, кто приезжает сюда, просто в восторге, они влюблены в Беларусь, в наших гостеприимных людей. И главное, они отмечают, что мероприятие организовано профессионально, здесь честное и открытое судейство", - отметил Олег Елисеенков.

В этом году на фестиваль приехали участники из восьми стран: Беларуси, России, Болгарии, Украины, Узбекистана, Латвии, Сербии и Словакии. Традиционно фестиваль предусматривает конкурсную программу в трех возрастных категориях: младшая (9-12 лет), средняя (13-15 лет), старшая (16-18 лет). Прослушивания и просмотры проводятся в категориях "Вокальное искусство", "Хореографическое искусство", "Изобразительное искусство" и "Декоративно-прикладное искусство".

Фестиваль детского творчества "Золотая пчелка" проводится в Климовичском районе с 1996 года. В 2001-м конкурс получил статус международного. Лауреатами форума в разные годы были Ксения Ситник, Андрей Кунец, Анна Мушак, Лидия Заблоцкая и др. Раньше фест радовал гостей и жителей региона один раз в два года. Начиная с 2017 года принято решение проводить "Золотую пчелку" ежегодно. Организаторами музыкального форума выступают Министерство культуры, Могилевский областной исполнительный комитет и Климовичский райисполком.-0-