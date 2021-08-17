Конкурсные фильмы кинофестиваля "Лiстапад" в этом году покажут в регионах

"В этом году у нас четыре конкурсные программы: основные конкурсы игрового и документального кино, конкурс молодежного кино "Кино молодых", конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзiк". Есть отличия от прошлых лет. Например, "Кино молодых" мы не ограничиваем жанрами - здесь принимается анимационное, документальное, игровое кино хронометражем до 30 минут, а возраст режиссеров должен быть до 40 лет", - продолжил Владимир Карачевский.

"Церемонии открытия и закрытия фестиваля, а также показы фильмов, на которых нужно большее количество зрителей, пройдут в кинотеатре "Москва". Основная программа игрового кино пройдет в кинотеатрах "Москва" и "Центральный", документального - в малом зале "Пионера" и в "Центральном", "Кино молодых" - в одном из залов кинотеатра "Беларусь". Творческие встречи, внеконкурсные показы пройдут в Доме кино", - сказал Владимир Карачевский.-0-

Фото Павла Орловского



Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский рассказал сегодня журналистам об особенностях организации и проведения XXVII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" в этом году, передает корреспондент БЕЛТА."Организаторами конкурса являются Министерство культуры и Минский горисполком, то есть государство, как и в прежние годы, поддерживает этот фестиваль. Несмотря на пандемию и какие-то геополитические вопросы, фестивалю быть. Он состоится с 20 по 26 ноября", - отметил Владимир Карачевский.С этого года главным организатором, подрядчиком кинофорума является Национальная кинокомпания "Беларусьфильм". "Мы опираемся на прежние наработки, продолжаем лучшие традиции наших коллег. Однако в этом году мы делаем ребрендинг - будем менять логотип, вносить изменения в регламент фестиваля", - сказал гендиректор.Фестиваль в этом году расширяет свою географию. "Мы не ограничиваем страны. Беларусь объявляет о своей открытой политике. Несмотря на санкции, мы готовы к диалогу. И кино - это то, что должно объединять людей, а не разъединять. Поэтому мы приглашаем все кинематографические организации со всего мира к сотрудничеству, приглашаем к участию частные, государственные, негосударственные компании, дистрибьюторов, продюсеров", - подчеркнул Владимир Карачевский.Гендидектор рассказал, что заявки на участие в кинофестивале принимаются до 1 октября. "Мы уже начали активную рассылку приглашений. Кроме того, сейчас отсматриваются те фильмы, которые в последние 1,5 года становились победителями на различных фестивалях. Регламент можно уже увидеть на сайте нашей киностудии, где есть раздел "Лiстапад", а с сентября начнет работать полноценный сайт фестиваля", - добавил он.Кроме основной программы, планируется большая внеконкурсная. "Раньше фестиваль был местом, где зритель знакомился с кино, общались кинокритики, киноведы, режиссеры. Сейчас через фестиваль мы планируем более активно продвигать страну, возможности работы с нашей страной, возможность съемок у нас, а также презентовать нашу собственную продукцию", - обратил внимание гендиректор.Также вне конкурса пройдут ретроспективные показы, посвященные 85-летию выдающегося режиссера, народного артиста СССР и БССР Виктора Турова. Особое внимание будет уделено таким датам, как 80-летие начала Великой Отечественной войны и 50-летие белорусской анимации."В этом году мы предполагаем, что ряд фильмов, которые принимают участие в конкурсе, будет показан не только в столице, но и в регионах. Таким образом, мы возвращаемся к той практике, которая была до 2012 года", - отметил Владимир Карачевский.Гендиректор также рассказал, что в этом году меняется подход к выбору фильмов. "Конечно, это в первую очередь должны быть фильмы, которые имеют награды международных фестивалей, но в них должны подниматься темы гуманизма, сохранения ценностей, мира. Это должно быть кино, которое работает на созидание. Мы хотим, чтобы было кино, которое давало бы людям надежду, веру, несмотря на то, что это может быть драма, комедия или экшен. Кино должно все равно нести за собой что-то светлое. Мы не говорим о том, что запрещаем то же социальное кино, но вместе с тем больше надо говорить о гуманизме и сохранении каких-то вещей, к которым человечество шло тысячи лет", - подчеркнул он.