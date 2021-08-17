Конкурсные фильмы кинофестиваля "Лiстапад" в этом году покажут в регионах

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 17 августа 2021
Минск Малооблачно +28°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:24 ВВП Беларуси в январе-июле вырос на 3,3% Экономика
16:19 На бобруйчанина после звонка псевдосотрудника банка оформили кредит на Br15 тыс. Происшествия
16:12 Белорусы могут получать египетские электронные визы Общество
16:02 Возбуждены уголовные дела за распространение персональных данных прокурора Гродно и его заместителя Происшествия
15:59 Минчанка продиктовала реквизиты карты чат-боту и лишилась Br5,3 тыс. Происшествия
15:51 В ТД "Ждановичи" упал навес уличного торгового ряда - травмированы два человека Происшествия
15:35 Критическая ситуация с коронавирусом наблюдается в 16 регионах Украины В мире
15:34 Трагедия воспитанников Домачевского детского дома - прокуратура устанавливает новые подробности Происшествия
15:30 Минтранс планирует привлечь средства ЕАБР и Эксимбанка Китая на реконструкцию дорог Экономика
15:25 События в аэропорту Кабула являются позором для Запада - президент Германии В мире
15:20 В Брестской области за сутки в ДТП погиб один человек, двое травмированы Происшествия
15:16 Уголовное дело возбудили по факту крушения Ил-112В в Подмосковье В мире
15:10 В регистрационных досье лекарств в ЕАЭС разрешено ссылаться на национальные нормы Экономика
15:09 "Кушлянский фест" пройдет 28 августа в Музее-усадьбе Франтишка Богушевича Афиша
15:04 Три человека убиты в результате стрельбы из американского вертолета в Кабуле В мире
15:03 На Аляске одновременно извергаются три вулкана В мире
14:54 Поддержка фермеров, коммуникации в домах, долговой вопрос - Соловей провел прием граждан в Октябрьском Регионы
14:53 Минтранс: в ближайшие годы основным реагентом на дорогах общего пользования останутся соли Общество
14:48 ЕЭК установила для Беларуси тарифную квоту на ввоз 20 тыс. т свинины и 10,9 тыс. т мяса птицы  Экономика
14:47 В Латвии незаконное пересечение границы приравняют к тяжким преступлениям В мире
14:41 Конкурсные фильмы кинофестиваля "Лiстапад" в этом году покажут в регионах Культура
14:40 Египет заинтересован в покупке оборудования "АМКОДОР" для послеуборочной обработки и сушки зерна  Экономика
14:20 Литовские пенсионеры обеспокоены ситуацией в стране и готовы выйти на протесты - глава ассоциации пожилых людей  В мире
14:19 Лавров призвал отбросить иллюзию, что Евросоюз - это идеал демократии В мире
14:16 За сутки в Беларуси зарегистрированы 597 пациентов с COVID-19, выписаны 473 Общество
14:10 "Горремавтодор" закупил 40 единиц спецтехники для уборки улиц в осенне-зимний период Регионы
13:59 В Минске из-за сильного дождя частично подтоплена проезжая часть Происшествия
13:59 Исследования еще 15 поданных на госрегистрацию наименований масок ведутся в Беларуси Регионы
13:55 Шулейко: у белорусского государства всегда были самые теплые отношения с церковью Регионы
13:49 "Должна стать умнее" - Казакевич о планах совершенствования системы мониторинга общественной безопасности Общество
Все новости
Все новости
Культура
17 августа 2021, 14:41

Конкурсные фильмы кинофестиваля "Лiстапад" в этом году покажут в регионах

Владимир Карачевский
Владимир Карачевский
17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский рассказал сегодня журналистам об особенностях организации и проведения XXVII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" в этом году, передает корреспондент БЕЛТА.

"Организаторами конкурса являются Министерство культуры и Минский горисполком, то есть государство, как и в прежние годы, поддерживает этот фестиваль. Несмотря на пандемию и какие-то геополитические вопросы, фестивалю быть. Он состоится с 20 по 26 ноября", - отметил Владимир Карачевский.

С этого года главным организатором, подрядчиком кинофорума является Национальная кинокомпания "Беларусьфильм". "Мы опираемся на прежние наработки, продолжаем лучшие традиции наших коллег. Однако в этом году мы делаем ребрендинг - будем менять логотип, вносить изменения в регламент фестиваля", - сказал гендиректор.

Фестиваль в этом году расширяет свою географию. "Мы не ограничиваем страны. Беларусь объявляет о своей открытой политике. Несмотря на санкции, мы готовы к диалогу. И кино - это то, что должно объединять людей, а не разъединять. Поэтому мы приглашаем все кинематографические организации со всего мира к сотрудничеству, приглашаем к участию частные, государственные, негосударственные компании, дистрибьюторов, продюсеров", - подчеркнул Владимир Карачевский.

Гендидектор рассказал, что заявки на участие в кинофестивале принимаются до 1 октября. "Мы уже начали активную рассылку приглашений. Кроме того, сейчас отсматриваются те фильмы, которые в последние 1,5 года становились победителями на различных фестивалях. Регламент можно уже увидеть на сайте нашей киностудии, где есть раздел "Лiстапад", а с сентября начнет работать полноценный сайт фестиваля", - добавил он.

"В этом году у нас четыре конкурсные программы: основные конкурсы игрового и документального кино, конкурс молодежного кино "Кино молодых", конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзiк". Есть отличия от прошлых лет. Например, "Кино молодых" мы не ограничиваем жанрами - здесь принимается анимационное, документальное, игровое кино хронометражем до 30 минут, а возраст режиссеров должен быть до 40 лет", - продолжил Владимир Карачевский.
 
Кроме основной программы, планируется большая внеконкурсная. "Раньше фестиваль был местом, где зритель знакомился с кино, общались кинокритики, киноведы, режиссеры. Сейчас через фестиваль мы планируем более активно продвигать страну, возможности работы с нашей страной, возможность съемок у нас, а также презентовать нашу собственную продукцию", - обратил внимание гендиректор.

Также вне конкурса пройдут ретроспективные показы, посвященные 85-летию выдающегося режиссера, народного артиста СССР и БССР Виктора Турова. Особое внимание будет уделено таким датам, как 80-летие начала Великой Отечественной войны и 50-летие белорусской анимации.

"В этом году мы предполагаем, что ряд фильмов, которые принимают участие в конкурсе, будет показан не только в столице, но и в регионах. Таким образом, мы возвращаемся к той практике, которая была до 2012 года", - отметил Владимир Карачевский.

Гендиректор также рассказал, что в этом году меняется подход к выбору фильмов. "Конечно, это в первую очередь должны быть фильмы, которые имеют награды международных фестивалей, но в них должны подниматься темы гуманизма, сохранения ценностей, мира. Это должно быть кино, которое работает на созидание. Мы хотим, чтобы было кино, которое давало бы людям надежду, веру, несмотря на то, что это может быть драма, комедия или экшен. Кино должно все равно нести за собой что-то светлое. Мы не говорим о том, что запрещаем то же социальное кино, но вместе с тем больше надо говорить о гуманизме и сохранении каких-то вещей, к которым человечество шло тысячи лет", - подчеркнул он.

"Церемонии открытия и закрытия фестиваля, а также показы фильмов, на которых нужно большее количество зрителей, пройдут в кинотеатре "Москва". Основная программа игрового кино пройдет в кинотеатрах "Москва" и "Центральный", документального - в малом зале "Пионера" и в "Центральном", "Кино молодых" - в одном из залов кинотеатра "Беларусь". Творческие встречи, внеконкурсные показы пройдут в Доме кино", - сказал Владимир Карачевский.-0-
Фото Павла Орловского
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
кино кинофестиваль фестиваль
Новости рубрики Культура
Фото readrate.com Аудиокниги для взрослых и детей можно прослушать на сайте Центральной библиотеки Могилева
"Серенада" откроет свой юбилейный сезон в Большом театре старинными романсами
ФОТОФАКТ: В Минске начались съемки проекта "X-Factor в Беларуси"
ФОТОФАКТ: Фестиваль исторической реконструкции "Несвижская фортеция"
Фото muzkult.ru Белгосфилармония объявила о приеме заявок на участие в конкурсе пианистов
Фото из архива Рахманинов, Лист и Равель: концерт фортепианной музыки "Магия звуков" прозвучит в Белгосфилармонии
Главное
Во время совещания От союзных программ и экономики до национальной безопасности - Лукашенко собрал совещание с Совмином
Уйти от банкротства к реабилитации - как в Беларуси хотят спасать проблемные предприятия
Беларусь и Россия практически полностью согласовали пакет интеграционных документов
Кредит на образование может быть простым и доступным – убедитесь сами с продуктом "Хочу учиться" от Белинвестбанка!
Топ-новости
Закон об урегулировании неплатежеспособности должен быть принят до конца 2021 года и с 1 января вступить в силу
Медучреждения ведут подготовку к возможному осеннему эпидподъему COVID-19
В Минске из-за сильного дождя частично подтоплена проезжая часть
Шулейко: у белорусского государства всегда были самые теплые отношения с церковью
За сутки в Беларуси зарегистрированы 597 пациентов с COVID-19, выписаны 473
Минтранс рассказал о подготовке дорог к эксплуатации в осенне-зимний период
Симоненко: чистота и порядок - буду рекомендовать украинцам вакцинироваться в Беларуси
Минприроды предложило обсудить вопросы локального мониторинга окружающей среды 
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 18 августа из-за гроз
В Беларуси утверждены новые правила по сертификации гражданских воздушных судов
Генпрокуратура инициировала создание комиссии по оценке имущественного вреда, причиненного в годы ВОВ
Беларусь и Египет обсудили возможности роста товарооборота и услуг 
Международные отношения стали инструментом разрушения стран и передела мировых ресурсов - Щекин
Беларусь завоевала 8 медалей на ЧМ по классическому парашютизму в российском Кемерово
Около 212,5 тыс. ребят сядут за парты в учреждениях образования Минска 1 сентября 
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.