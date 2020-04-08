Концерт Алексея Чумакова переносится

Сольный концерт Алексея Чумакова, запланированный на 16 мая во Дворце Республики, переносится на 17 октября! Приобретенные билеты остаются действительными!

На сцене Дворца Республики певец исполнит как любимые поклонниками хиты, так и самые новые песни, а великолепное живое пение и звук отразят суть этих чувственных произведений. Гости погрузятся в завораживающий мир зажигательных ритмов и потрясающего действа, где правят неподражаемый вокальный талант и артистизм.

17 октября, Большой зал Дворца Республики. 19:00.

Информационный партнер концерта – Белорусское телеграфное агентство.