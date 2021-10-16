Концерт барочной музыки пройдет в Белгосфилармонии 23 октября

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белгосфилармонии 23 октября состоится концерт ансамбля "Камерные солисты Минска" к 340-летию со дня рождения Георга Филиппа Телемана. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

"Барокко - чудесное и причудливое, ищущее и изысканное, игривое и игровое, манящее искусство, которое будоражит умы. Параллели между двумя музыкальными культурами Европы пусть не являются откровением, но не утрачивают притягательности. Мы продолжаем вдыхать аромат этой музыки, заново проживая эпоху барокко, - рассказали в Белгосфилармонии. - В белорусской афише барочные концерты - все еще жемчужина диковинной формы, и один из немногих мастеров, умеющих преподносить эту редкость, - Дмитрий Зубов, который вместе со своим ансамблем "Камерные солисты Минска" на протяжении многих лет представляет на филармонических сценах музыкальную культуру барокко".

Как добавил дирижер Дмитрий Зубов, долгая жизнь Георга Филиппа Телемана (1681-1767) вместила в себя все мыслимое многообразие музыкальных вкусов, стилей и манер. "Родившись всего через 9 лет после смерти "отца немецкой музыки" Генриха Шютца, он был современником Баха, Генделя, Рамо, Вивальди и других гениев эпохи барокко, а в год его смерти юному Моцарту исполнилось 11 лет. Пожалуй, не было в истории музыки другого композитора, который был бы столь восприимчив ко всем веяниям своего века, который бы с таким ненасытным интересом впитывал черты различных национальных манер. Именно в музыке Телемана, блестяще владевшего обоими основными стилями европейской музыки - итальянским и французским, сформировался так называемый смешанный стиль, сочетающий характерные признаки того и другого. Наследие Телемана поистине необозримо. Сам он говорил о себе: "ноты находили меня прежде, чем я начинал их отыскивать", - отметил режиссер.

Концерт состоится в Малом зале им. Г.Ширмы в 19.00.-0-