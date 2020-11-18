Концерт Дениса Мацуева перенесен на апрель

2020 год войдет в историю беспрецедентным количеством отложенных мероприятий. Пандемия коронавируса диктует нам свои условия, и мы должны думать в первую очередь о безопасности. Единственное, что мы можем сделать в сложившейся ситуации, это перепланировать мероприятия с минимальными потерями и максимальным удобством для зрителя.

Именно так пришлось поступить с долгожданным концертом Дениса Мацуева, который был запланирован на ноябрь 2020 года. Это не повод для огорчения, потому что выступление не отменяется, а переносится на 12 апреля 2021 года (начало концерта в 18:30). Надеемся, что к этому времени мы забудем о пандемии и вернемся к привычному образу жизни, неотъемлемой частью которой являются живые концерты.

Денис Мацуев немало огорчен сложившейся ситуацией, потому что все это время он готовил для своих зрителей программу "Чайковский Гала", включив в нее самые любимые и знаковые произведения великого композитора.

Но концерт обязательно состоится! 12 апреля 2021 года в 18:30 (обратите внимание, время начала концерта изменилось) пианист Денис Мацуев выступит для вас в Большом театре Беларуси. Спешим заверить, что все купленные билеты остаются действительными на новую дату. Нет необходимости их сдавать, когда есть возможность подарить себе встречу с прекрасным уже этой весной. Если вы еще не приобрели билет на выступление Дениса Мацуева в Минске, есть возможность сделать это сейчас. Знаменитый пианист известен не только своей фантастической техникой и виртуозным исполнением музыкального материала, но и потрясающей самоотдачей на каждом концерте. Не отказывайте себе в изысканном удовольствии, которое вам подарит программа "Чайковский Гала" в исполнении величайшего пианиста современности.

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