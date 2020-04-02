Концерт Дитера Болена в Минске

4 декабря на сцене Дворца спорта со своей сольной программой выступит популярный немецкий певец, продюсер и композитор Дитер Болен, создавший группы Modern Talking и Blue System. Накануне Нового года - 4 декабря 2020 года состоится долгожданный сольный концерт легенды мировой поп-музыки ДИТЕРА БОЛЕНА! В рамках фестиваля "Дискотека 80-х" продюсер, композитор и автор суперхитов исполнит все самые известные песни Blue System и Modern Talking. После распада Modern Talking в конце 1987 года Дитер Болен создал группу Blue System, бессменным лидером которой и остался. За время существования группы было выпущено 13 альбомов, 30 синглов и снято 23 видеоклипа. Blue System стала практически сценическим псевдонимом певца. Имя Дитера Болена, одного из самых популярных и успешных музыкантов, композиторов, продюсеров и исполнителей, навсегда вошло в историю современной поп-музыки и сделало его живой легендой. Каждый концерт Дитера Болена - это ошеломительный праздник для поклонников его творчества. Грандиозное шоу, наполненное невероятной энергетикой, заводящей зрителей с первых аккордов его бессмертных хитов, будет дополнено выступлением диско-дивы - Лиан Росс (ни один сборник хитов "Диско 80-х" не обходится без этой певицы). Дитер Болен написал большое количество музыкальных произведений и сотрудничал с огромным количеством исполнителей (более 70), среди которых Томас Андерс, Бонни Тайлер, Си Си Кетч, Крис Норман и многие другие. 4 декабря Минск не устанет танцевать и подпевать любимому Дитеру, ведь почти каждый житель нашей страны старше 25 лет знает тексты всех его суперхитов! Это будет праздник для всех любителей ДИСКО. Единственный концерт в Минске, который невозможно пропустить! Информационный партнер концерта - Белорусское телеграфное агентство. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!