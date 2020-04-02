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Культура
02 апреля 2020, 11:20

Концерт Дитера Болена в Минске

4 декабря на сцене Дворца спорта со своей сольной программой выступит популярный немецкий певец, продюсер и композитор Дитер Болен, создавший группы Modern Talking и Blue System.

Накануне Нового года - 4 декабря 2020 года состоится долгожданный сольный концерт легенды мировой поп-музыки ДИТЕРА БОЛЕНА! В рамках фестиваля "Дискотека 80-х" продюсер, композитор и автор суперхитов исполнит все самые известные песни Blue System и Modern Talking.

После распада Modern Talking в конце 1987 года Дитер Болен создал группу Blue System, бессменным лидером которой и остался. За время существования группы было выпущено 13 альбомов, 30 синглов и снято 23 видеоклипа. Blue System стала практически сценическим псевдонимом певца. Имя Дитера Болена, одного из самых популярных и успешных музыкантов, композиторов, продюсеров и исполнителей, навсегда вошло в историю современной поп-музыки и сделало его живой легендой.

Каждый концерт Дитера Болена - это ошеломительный праздник для поклонников его творчества. Грандиозное шоу, наполненное невероятной энергетикой, заводящей зрителей с первых аккордов его бессмертных хитов, будет дополнено выступлением диско-дивы - Лиан Росс (ни один сборник хитов "Диско 80-х" не обходится без этой певицы).

Дитер Болен написал большое количество музыкальных произведений и сотрудничал с огромным количеством исполнителей (более 70), среди которых Томас Андерс, Бонни Тайлер, Си Си Кетч, Крис Норман и многие другие.

4 декабря Минск не устанет танцевать и подпевать любимому Дитеру, ведь почти каждый житель нашей страны старше 25 лет знает тексты всех его суперхитов!

Это будет праздник для всех любителей ДИСКО. Единственный концерт в Минске, который невозможно пропустить!

Информационный партнер концерта - Белорусское телеграфное агентство.

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