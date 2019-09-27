Концерт для младенцев и беременных состоится во время фестиваля Башмета

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт для младенцев и беременных женщин "Музыка твоего сердца" состоится 4 октября во время XIV Международного фестиваля Юрия Башмета в КЗ "Верхний город". Об этом сообщил журналистам художественный руководитель фестиваля, белорусский пианист и дирижер Ростислав Кример, передает корреспондент БЕЛТА.

"Музыка твоего сердца" - уникальный музыкальный проект для мам, малышей, а также тех, кто находится в ожидании своего маленького чуда. Организаторы позаботились об особом комфорте, которого требует аудитория концерта. Именно поэтому программа будет состоять из небольших произведений, чтобы дети могли сохранить концентрацию и легко воспринимали музыку. Зрительный зал мы превратим в просторную игровую зону, удобную для мам и малышей, также будут оборудованы места для того, чтобы мамы могли покормить и перепеленать ребенка", - рассказал Ростислав Кример.

В программе предусмотрены разговорные паузы, во время которых мамы будут получать полезную информацию от приглашенных экспертов, а детям будет предоставлена полная свобода, а значит, можно шуметь, подпевать, танцевать, играть - и все под классическую музыку.

Также будет показан спектакль "Музыка твоего сердца в волшебной стране". Это интерактивное развлекательное представление, на котором дети узнают о мире музыки.

XIV Международный фестиваль Юрия Башмета пройдет в Минске с 27 сентября по 12 октября. В лучших залах белорусской столицы выступят музыканты из разных стран мира. Кроме звезд классической музыки и обладателей премии "Грэмми" фестиваль будет окрашен мировыми премьерами и кроссовер-проектами в необычном формате. С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте фестиваля Юрия Башмета. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Беларуси и Мингорисполкома.

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