Концерт духовной музыки памяти архиепископа Георгия Конисского пройдет в Могилеве

16 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Концерт духовной музыки памяти архиепископа Георгия Конисского "Могилевский хоровой собор" пройдет 17 ноября в Могилевском областном художественном музее им. П.В. Масленикова, сообщили БЕЛТА в Могилевской городской капелле.

Мероприятие пройдет с участием детских коллективов - образцового хора старших классов детской школы искусств №3 им. М.Н. Солдатова и хора старших классов ДШИ №4 "Созвучие". В исполнении камерного хора Могилевской городской капеллы прозвучат духовные сочинения представителя русской музыкальной культуры XIX столетия Дмитрия Бортнянского, гения хоровой музыки, русского композитора и хорового дирижера Павла Чеснокова, духовного композитора Георгия Рютова. Также любители классики смогут услышать части из "Всенощного бдения" - одного из главных духовных произведений Сергея Рахманинова.

Жизнь и деятельность Георгия Конисского тесно связана с Беларусью. Он был архиепископом Могилевским, Мстиславским и Оршанским, стоял у истоков создания Минской и Слуцкой епархий, выступал в защиту белорусского православного населения, был известен как выдающийся проповедник, просветитель, философ и писатель. Святитель Георгий достроил и освятил Могилевский кафедральный Спасский собор, при нем возведены каменные здания архиерейского дома и консистория. Он был инициатором открытия Могилевской духовной семинарии. На свои средства под Могилевом построил церковь святого великомученика Георгия Победоносца. Георгий Конисский умер в 1795 году. Спустя 17 лет после его кончины была засвидетельствована нетленность его мощей. В 1993 году он был канонизирован православной церковью и причислен к лику святых земли белорусской.-0-