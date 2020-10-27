Концерт к 250-летию со дня рождения Бетховена дадут в Бресте

27 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Концерт в честь 250-летия со дня рождения немецкого композитора Людвига ван Бетховена состоится сегодня в Брестском академическом театре драмы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

Концерт организован в рамках юбилейного тура-фестиваля музыки Бетховена при поддержке посольства Германии в Минске. На Большой сцене выступят симфонический оркестр БАТД под руководством главного дирижера Александра Сосновского, а также специальные гости - лауреаты международных конкурсов Павел Батян (скрипка), Юлия Ширинова (фортепиано) и Юлия Рожковская (виолончель). В программе вечера заявлены увертюра "Эгмонт", концерт для скрипки с оркестром, а также тройной концерт для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром.

"Бетховен - одна из самых значимых и ключевых фигур в классической музыке. При этом играем мы его не так часто: музыка очень специфическая, в то же время красивая, мощная. Увертюра "Эгмон" уже звучала в нашем исполнении. А вот тройной концерт никогда раньше не исполняли и сыграем впервые. Это произведение в принципе исполняется очень редко, потому что выучить, отрепетировать и собраться одновременно трем солистам всегда очень сложно", - отметила ассистент дирижера оркестра Ольга Клестова.

По ее словам, со скрипачом-виртуозом Павлом Батяном коллектив уже выступал на сцене филармонии в Минске, также музыкант приезжал на юбилейный концерт оркестра в Брест. "Между собой музыканты уже репетировали. С нашим оркестром первая репетиция состоялась накануне концерта. Мы этот материал учим давно. Рассчитываем на профессионализм музыкантов и Александра Петровича Сосновского, который нас соединит", - сказала Ольга Клестова.

"В принципе любой выход на сцену волнительный, потому что мы показываем не только свое мастерство, а еще стараемся привить любовь к музыке, которую исполняем. Очень радостно, когда видишь в зале не только представителей старшего поколения, но и молодежь", - дополнила она.-0-