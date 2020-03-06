Концерт к 80-летию австрийского композитора Эрика Фрайтага состоится 15 марта в Минске

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт к 80-летию современного австрийского композитора Эрика Фрайтага состоится 15 марта на сцене Большого концертного зала Белорусской государственной филармонии. В программе прозвучат произведения композитора, а также фрагменты из звуковых дорожек к фильмам Федерико Феллини, чей 100-летний юбилей отмечается в этом году, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связей с общественностью Белгосфилармонии.

"Творчество Эрика Фрайтага для Беларуси открыл дирижер Евгений Бушков. Первым сочинением, созданным Фрайтагом для Государственного камерного оркестра, стала "Новелетта" на две белорусские песни. Кульминация белорусской темы в творчестве австрийского мастера - Концертино для цимбал и камерного оркестра. В преддверии 50-летнего юбилея камерного оркестра Евгению Бушкову удалось заразить композитора любовью к белорусским цимбалам. Фрайтаг открыл для себя этот инструмент, и в содружестве с Александрой Денисеней появилось на свет первое произведение австрийского композитора для солирующих белорусских цимбал. Мировая премьера состоялась в феврале 2018 года на сцене Белгосфилармонии", - рассказали в учреждении.

На концерте состоится премьера пяти миниатюр для скрипки Фрица Крейслера в оркестровке Эрика Фрайтага - в осовремененном звучании и с аккомпанементом в традициях самого Крейслера. Слушателей ждет также белорусская премьера секстета "Галерея Пабло", посвященного музам Пикассо. Это семь женщин, чьи портреты появятся на экране во время звучания колористических миниатюр для скрипки, виолончели, флейты, кларнета, бас-кларнета и фортепиано.

Праздничное разнообразие в программу внесут фрагменты из звуковых дорожек к фильмам Федерико Феллини "Сладкая Жизнь", "Амаркорд" и "Восемь с половиной". "В январе этого года в Италии я дирижировал на монографическом вечере к 100-летию Федерико Феллини, и желание непременно поделиться бессмертными мелодиями Нино Рота с минской публикой меня буквально переполнило", - отметил Евгений Бушков.

В концерте примут участие Государственный камерный оркестр, солисты Диана Гонтаренко (флейта), Павел Батян (скрипка), Олег Подов (скрипка), Александра Денисеня (цимбалы), а также молодые скрипачи из Москвы Мишель Бушкова и Вильям Хайло.-0-