Концерт к Международному дню памяти жертв холокоста состоится 26 января в Белгосфилармонии

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт классической музыки "Желтые звезды", посвященный Международному дню памяти жертв холокоста, состоится 26 января в Большом зале Белорусской государственной филармонии. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

Подобное мероприятие проходит в Минске уже в третий раз. В музыкальной программе представлены произведения Генриха Вагнера, Эрнеста Блоха, Леонида Десятникова и других композиторов. Солисты: Александр Рамм (виолончель, Москва), Роман Минц (скрипка, Москва). Симфонический оркестр собирается ежегодно специально для проекта "Желтые звезды". В этом году за пультом - приглашенный дирижер Йи Бомсок (Австрия). В концерте также примет участие Государственная академическая хоровая капелла им.Г.Ширмы (главный дирижер - Ольга Янум).

Музыкальную программу вечера дополнит уникальная инсталляция автора кукол Валерии Гайшун, а также выставка "Десять человек. Десять судеб. Одна война" - вторая часть большого фотопроекта "Лица общины" Дмитрия Шеметкова - и фотовыставка "Лучи света. Судьба женщины в годы холокоста" культурного центра "Натив" при посольстве Израиля в Беларуси.

Как отметила организатор вечера памяти Анна Ленькова, трагедия холокоста коснулась и ее семьи. "Моя прабабушка Ирина Масюкевич - праведница народов мира. Во время Второй мировой войны она спасла еврейскую семью. Памятный камень с ее именем находится на аллее Праведников народов мира в Бобруйске, также ее инициалы выгравированы на Стене почета праведников народов мира в "Яд Вашем". Люди не должны допустить такой трагедии, поэтому день памяти так важен для нас", - подчеркнула Анна Ленькова.

В 1990-е годы стали общеизвестными произведения таких композиторов, как Мечислав Вайнберг, Лев Абелиович, Эди Тырманд, Генрих Вагнер, Исаак Шварц. Некоторые авторы обращались к трагедии своих семей, другие - к трагедии всей нации. Одним из узловых произведений, ознаменовавших окончание XX века, стал концерт для оркестра Исаака Шварца "Желтые звезды", премьера которого состоялась 10 мая 2000 года в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. Сочинение Исаака Шварца и дало название минскому проекту, который получил широкий общественный резонанс.-0-