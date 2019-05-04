Концерт ко Дню Победы пройдет в Большом театре Беларуси 8 мая

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничный концерт ко Дню Победы пройдет в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси 8 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе театра.

Во время концерта прозвучат песни, знакомые каждому: "Священная война", "Баллада о солдате", "Синий платочек", "Эх, дороги…", "На безымянной высоте", "Нам нужна одна победа", "Смуглянка", "Майский вальс", "День Победы". "Программа будет интересна зрителям самых разных поколений. Нам хочется, чтобы на нее пришли родители с детьми, бабушки и дедушки с внуками и правнуками. Именно преемственность поколений никогда не позволит забыть о тех страшных годах", - подчеркнули в пресс-службе.

Концерты ко Дню Победы стали уже традицией для Большого театра оперы и балета, но они никогда не повторяются. "Всегда в этот день царит светлая, волнительная и искренняя атмосфера. Заметно, что и исполнители, и зрители испытывают особенные чувства. Наверное, поэтому публика всегда подпевает вместе с артистами трогательные слова", - отметили в театре.

8 мая выступят народные артисты Беларуси Нина Шарубина, Анастасия Москвина, Владимир Петров, заслуженные артисты республики Оксана Якушевич, Елена Сало, Станислав Трифонов, Андрей Валентий, Владимир Громов, лауреаты международных конкурсов Ирина Кучинская, Татьяна Гаврилова, Илья Сильчуков, Александр Михнюк и многие другие. За дирижерским пультом будет Олег Лесун. Режиссер концерта - Дарья Потатурко.-0-