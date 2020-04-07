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Культура
07 апреля 2020, 16:31

Концерт Пласидо Доминго переносится

Концерт великого оперного певца Пласидо Доминго, запланированный на 19 апреля во Дворце Республики, переносится на 9 декабря. Время концерта с 18:00 переносится на 19:00. Приобретенные билеты остаются действительными.

Пласидо Доминго родился в Испании, но свои первые успехи на оперной сцене сделал в Нью-Йорке, став солистом городского оперного театра, а через год, дебютировав на сцене знаменитой "Метрополитен-опера". В том же году певец выступил на сцене "Ла Скала" и вышел на сцену вместе с прославленной Монсеррат Кабалье. В дальнейшем этот дуэт покорил сцены самых знаменитых мировых музыкальных театров, ну и конечно, Доминго был участником невероятно знаменитого проекта "Трех теноров", где он, Лучано Паваротти и Хосе Каррерас возвысили оперное искусство на абсолютно новую ступень музыкального олимпа.

Репертуар Пласидо Доминго насчитывает 150 партий, число, не имеющее аналогов у любого другого певца в истории. Он около четырех тысяч раз он поднимался на сцену, выступая в самых известных оперных театрах мира - от "Ла Скала" в Милане до Баварской государственной оперы в Мюнхене. В его репертуаре произведения на итальянском, французском, немецком, испанском, английском и русском языках. В дискографии Доминго записи более ста опер, альбомов с ариями, дуэтами и программами в стиле кроссовер, которые принесли ему двенадцать премий Грэмми, в том числе три латинские Грэмми, он снялся в более чем пятидесяти музыкальных клипах и получил две премии Эмми. На счету певца участие в художественных фильмах и различных телевизионных проектах, некоторые из них посмотрело более одного миллиард человек в 117 странах.

В 1993 году он основал международный голосовой конкурс Operalia, который до сих пор проводится ежегодно. Он получил почетные докторские степени в Оксфордском и Нью-Йоркском университетах за пожизненную приверженность и вклад в музыку и искусство. Доминго является и очень успешным дирижером, на его счету более 500 оперных спектаклей и симфонических концертов.

Уже 9 декабря легенда оперной сцены и один из самых влиятельных певцов в истории оперы выступит в Минске! Это грандиозное событие для любителей классической музыки, которое нельзя пропустить!

Концерт пройдет в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением Виталия Кульбакова, дирижер - Юджин Кон.

9 декабря, 19:00. Дворец Республики (Большой зал), живой звук.

Информационный партнер концерта - Белорусское телеграфное агентство.

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