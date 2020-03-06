Концерт с участием оперных звезд Беларуси состоится 8 марта в Минске

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничный концерт "Признание в любви" состоится 8 марта на сцене концертного зала "Верхний город", сообщили БЕЛТА организаторы.
"Концертный зал "Верхний город" приглашает всех на встречу с высоким искусством. Только музыка, только магия вокала, только любовь. В этот праздничный вечер прозвучит любовная лирика: популярные арии, романтические дуэты, очаровательные романсы и известные песни, посвященные прекрасной половине человечества", - рассказали организаторы.
Создавать атмосферу музыкального вечера будут звезды оперной сцены - артисты, чьи имена уже давно полюбились отечественному и зарубежному театральному зрителю: народный артист Беларуси Василий Ковальчук (бас), заслуженный артист Беларуси Владимир Громов (баритон), лауреаты международных конкурсов Елена Золова (сопрано) и Александр Михнюк (тенор). Партию фортепиано исполнит обладательница медали Франциска Скорины Юлия Щербакова.-0-