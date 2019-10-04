Концерт Семена Слепакова в Минске

Продюсер, сценарист, актер, автор и исполнитель собственных песен Семен Слепаков, выступит с большим концертом в Минске!

Счетчик просмотров на его ютьюб-канале уже перевалил за отметку в более сотни миллионов, а знакомые всем шуточные и сатирические песни под гитару мгновенно расходятся на цитаты.

Любимый всеми капитан команды КВН "Сборная Пятигорска", Семен является продюсером и главным автором шоу "Наша Russia", сценаристом и резидентом "Камеди Клаб", продюсером фильмов и сериалов "Домашний арест", "Универ", "Интерны", "Универ. Новая общага", "Сашатаня", скетчкома "ХБ" и других популярных проектов, включая спецпроекты на Первом канале.

Уже 10 октября, с абсолютно невозмутимым лицом, Семен Слепаков поговорит о различных насущных вопросах, женщинах в лексусе, пятнице и соседях. Любимые всеми песни, юмористические монологи, искрометные шутки и забавные истории сделают этот вечер по-настоящему запоминающимся!

Концерт состоится 10 октября, в КЗ "Минск", в 19:00.

Билеты в кассах города и на сайтах: www.ticketpro.by и www.kvitki.by .

Вход на мероприятие: 18+

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