Концерт в честь выдающегося скрипача и педагога Виталия Черныша состоится в Белгосфилармонии

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт, посвященный музыканту, внесшему неоценимый вклад в развитие музыкальной культуры Беларуси, Виталию Чернышу, пройдет 23 февраля Белгосфилармонии, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Виталий Черныш - один из выдающихся скрипичных педагогов Беларуси, который внес неоценимый вклад в развитие музыкальной культуры страны. Его творческая деятельность, продолжавшаяся около полувека, стала образцом высокой профессиональной культуры и преданности своему делу.

"Виталий Черныш обладал безусловным авторитетом среди коллег, его заслуженно любили ученики: присущая ему интеллигентность, открытость и дружелюбие неизменно располагали к себе", - рассказали в учреждении культуры.

Виталий Черныш родился 8 августа 1938 года в Днепропетровске, а в 1939 году семья переехала в Беларусь, в Барановичи. В этом городе он окончил детскую музыкальную школу и продолжил обучение в Минске в музыкальной школе-десятилетке при Белорусской государственной консерватории. Блестяще окончил консерваторию в классе профессора Н.Д.Братенникова и аспирантуру Ленинградской государственной консерватории им.Н.А.Римского-Корсакова (класс профессора М.М.Белякова).

"Необычайное трудолюбие и целеустремленность позволили молодому музыканту добиться больших успехов: в 1957 г. он становится лауреатом Всебелорусского фестиваля молодежи, в 1959 г. - лауреатом I премии 1-го Республиканского конкурса скрипачей и виолончелистов, лауреатом Межреспубликанского конкурса музыкантов Прибалтики и Беларуси", - отметили в Белгосфилармонии.

С 1964 года вся творческая, педагогическая и административная деятельность Виталия Черныша связана с Белорусской государственной консерваторией, где он прошел путь от преподавателя до профессора, занимал должности заведующего кафедрой скрипки и декана оркестрового факультета, а также со средней специальной музыкальной школой при консерватории, где в 1972-1977 годах он был преподавателем и директором.

Выдающийся педагог воспитал целую плеяду блестящих солистов, оркестровых музыкантов и педагогов.-0-