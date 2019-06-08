Концертной программой к 60-летию академического ансамбля танца Беларуси завершится фестиваль в Молодечно

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юбилейной концертной программой "Зорны карагод" в честь 60-летия Государственного академического ансамбля танца Беларуси завершится Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2019", сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник художественного руководителя ансамбля Снежана Тимчик.

"Зритель увидит все самое лучшее, что было создано за эти 60 лет. На наш "Зорны карагод" мы пригласили звезд белорусской эстрады, с которыми работали на всевозможных мероприятиях, в том числе международного уровня. У нас есть много совместных номеров, которые будут сегодня исполнены", - сказала Снежана Тимчик.

В частности, выступят заслуженные артистки Беларуси Ирина Дорофеева и Алена Ланская, лауреат премии "За духовное возрождение" Юлия Быкова.

Кроме того, приглашены ансамбли "Песняры", "Чистый голос", заслуженный артист Александр Солодуха и Национальный центр музыкального искусства имени Владимира Мулявина. "Это сольется в общий хоровод звуков, движений, эмоций", - добавила помощник художественного руководителя.

Концертная программа начнется на сцене летнего амфитеатра в 21.30.

Государственный академический ансамблю танца Беларуси (художественный руководитель - народный артист страны Валентин Дудкевич) уже 60 лет является лучшим хореографическим коллективом республики. Он стал неотъемлемой частью национальной культуры страны, ее достоянием. Ансамбль - участник международных фестивалей искусств в Беларуси и за рубежом, представитель культуры республики в разных странах мира.-0-