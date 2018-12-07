Концертный рояль подарили на столетие музыкальному колледжу Соллертинского в Витебске

7 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Музыкальный колледж имени И.И.Соллертинского в Витебске отпраздновал сегодня свое столетие. Главным подарком к юбилею стали выступления именитых выпускников учебного учреждения и концертный рояль, приобретенный за счет бюджетных средств специально к празднику, передает корреспондент БЕЛТА.

Ключ от нового дорогостоящего музыкального инструмента директору колледжа Анатолию Грецкому вручил председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев.

Первую композицию "Декабрь" из цикла "Времена года" П.И.Чайковского исполнил лауреат международных конкурсов пианист Андрей Манулик.

"Столетие - это замечательная дата. В 1918 году в Витебске была открыта одна из первых в стране народная консерватория, сыгравшая огромную роль в развитии музыкальной культуры и образования. В разные периоды в ней преподавали талантливые педагоги, которые составляют славу витебской музыкальной школы. Они подготовили более 5 тыс. специалистов, творческий профессиональный путь многих из которых отмечен самыми высокими наградами. Сегодня педагоги колледжа продолжают традиции своих предшественников. Творческие коллективы и учащиеся проводят активную концертную деятельность, ежегодно участвуют в престижных исполнительских конкурсах, республиканских и международных фестивалях. За последние два года более 70 учащихся колледжа становились лауреатами и дипломантами различных творческих конкурсов", - отметил Владимир Терентьев, адресовав искренние слова поздравления коллективу учебного заведения.

Поздравить колледж с вековым юбилеем сегодня собрались многие известные выпускники. В их числе исполнительница на домре и мандолине, лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н.П.Осипова, старший преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных Екатерина Мочалова. В разговоре с журналистами музыкант отметила, что годы учебы в колледже теперь вспоминаются как самое трепетное время. "Здесь всегда теплый климат и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Приятно видеть, что с годами колледж развивается", - добавила она.

На протяжении всего года в колледже под знаком столетия проводились встречи с выпускниками разных лет, мастер-классы, музыкальные гостиные и отчетные концерты творческих коллективов. Сегодняшний концерт стал ярким финальным событием череды праздничных мероприятий.-0-

Фото Александра Хитрова