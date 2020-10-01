Концертный рояль подарили творческому коллективу БГУКИ в Международный день музыки

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Творческий коллектив Белорусского государственного университета культуры и искусств получил сегодня в подарок концертный рояль фирмы Steinway & Sons. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.

Во время торжественной презентации рояля, которая состоялась в Международный день музыки, министр культуры Юрий Бондарь поздравил студентов и преподавателей БГУКИ со знаменательным событием. "Это стало возможным благодаря государственной поддержке и реализации проекта по приобретению и ремонту музыкальных инструментов, который был инициирован главой государства", - отметил Юрий Бондарь.

По его словам, Беларусь богата музыкальным наследием, известна своими композиторами и исполнителями. Музыкальные учебные заведения, концертные организации, творческие коллективы работают на ниве служения искусству, воспитывают музыкантов, сохраняют традиции и экспериментируют, вкладывают свою душу в творчество и дарят слушателям мир гармонии. Он поблагодарил уже состоявшихся профессионалов и тех, кому еще предстоит овладеть мастерством, а также пожелал дальнейшего творческого развития.

В мероприятии приняли участие преподаватели и студенты университета, первый заместитель Министра культуры Наталья Карчевская, генеральный директор Белгосфилармонии Александр Никита. Художественный руководитель Белгосфилармонии заслуженный артист Беларуси Юрий Гильдюк стал первым, кто в качестве исполнителя прикоснулся к новому инструменту.-0-