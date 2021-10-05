Концертом "Апофеоз труб" откроется новый сезон проекта "Шедевры мирового органного искусства"

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концертом "Апофеоз труб" откроется новый сезон "Шедевров мирового органного искусства" 19 октября в Большом концертном зале Белорусской государственной филармонии, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Публика услышит произведения Иоганна Баха, Жанна-Филиппа Рамо, Луи Клерамбо, Генри Перселла, Георга Генделя, Феликса Мендельсона, Чарльза Айвза. Музыкальные композиции прозвучат в исполнении заслуженной артистки России Людмилы Голуб. "Она прекрасная органистка, владеющая тайнами, сокрытыми в этом инструменте, который берет начало еще в глубине веков", - отзывался об искусстве исполнительницы знаменитый дирижер Евгений Светланов.

"Орган является общепризнанным королем музыкальных инструментов, а орган минской филармонии - еще и самым масштабным представителем своего семейства в Беларуси. В этот вечер тысячи труб отзовутся множеством голосов в широчайшей палитре органной музыки XVII-XX веков", - рассказали организаторы.

Международный концертный проект "Шедевры мирового органного искусства" уже 15 лет с успехом проходит в Белгосфилармонии. Его организатор и бессменный ведущий - музыковед Ольга Савицкая.

Людмила Голуб окончила Московскую государственную консерваторию имени П.И.Чайковского по специальностям фортепиано, орган и клавесин в классе профессора Леонида Ройзмана. Она выступала в Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Испании, Финляндии, Польше, США, в том числе и в знаменитых храмах Европы: соборе святого Павла в Лондоне, церкви святой Марии Магдалины в Париже и соборе Парижской Богоматери.-0-