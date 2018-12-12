Концертом камерного оркестра закрывается фестиваль Соллертинского в Витебске

12 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Финальным аккордом ХХХ Международного музыкального фестиваля имени И.И.Соллертинского в Витебске станет концерт Государственного камерного оркестра Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной филармонии.

Торжественное закрытие пройдет сегодня вечером под звуки Государственного камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Бушкова. В программе первого отделения - сочинение молодого белорусского композитора Константина Яськова "Кросны Макоши" для народного голоса, струнных, ударных и фортепиано. Во втором прозвучит музыка композиторов XIX-XX веков А. Русселя, А.Пьяццоллы, Ф. Крейслера и П. Сарасате. В концерте примет участие французский скрипач Франсуа Пино-Бенуа, потомок знаменитого рода. Последнее выступление на форуме в этом году станет примером переплетения глубинных слоев национального песенного фольклора и достижений мировой академической музыкальной культуры, добавили в филармонии.

Юбилейный фестиваль стартовал 3 декабря. На нынешнем форуме прозвучала не только классика и произведения, напоминающие по звучанию популярную музыку, но было показано и театрально-музыкальное представление на стихи русского писателя и поэта Николая Олейникова "Из жизни насекомых". Захватывающий и пронзительный спектакль, состоящий из 14 историй, погрузил витебскую публику в музыкально-поэтическое мультимедийное пространство. Кроме того, форум подарил любителям музыки возможность послушать произведения русских композиторов в исполнении заслуженного артиста России, одного из самых востребованных пианистов мира Бориса Березовского. Незабываемым стал концерт Гайка Казаняна и Андрея Шибко.

На творческом форуме стоявший у истоков фестиваля ансамбль солистов "Классик-Авангард" представил слушателям уникальную программу, составленную из произведений популярной музыки середины XX века. Во время музыкального фестиваля традиционно прошли ХХ Научные чтения, которые давно стали его неотъемлемой частью.-0-