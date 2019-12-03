Концертом струнного квартета открыли фестиваль Соллертинского в Витебске

3 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Концертом произведений мировой классики в исполнении струнного квартета "Академия камерной музыки" (Россия) открыли ХХХI Международный музыкальный фестиваль имени И.И. Соллертинского в Витебской областной филармонии, передает корреспондент БЕЛТА.

Коллектив "Академия камерной музыки" был создан в 2012 году. Три музыканта из ансамбля работают в оркестре MusicAeterna под управлением известного дирижера Теодора Курентзиса. Участники квартета Игорь Бобович (виолончель), Андрей Сигеда (скрипка), Иван Субботкин (скрипка), Наил Бакиев (альт) представили витебской публике произведения Моцарта, Пуччини и Шостаковича.

Участники квартета приехали в Витебск 2 декабря утром и все свободное время репетировали. Сегодня они впервые выступили в Беларуси. В программе коллектива более 30 сочинений разных составов. "Когда берем партитуру Моцарта, Брамса, то это для нас загадка. А музыка Шостаковича настолько родная, что не нуждается в особой подготовке", - отметили музыканты.

Струнный квартет в своем творчестве совмещает лучшее из традиционной русской школы с современной европейской стилистикой. Это уход от исполнительских штампов, кропотливый анализ партитур и восхождение к первоначальному авторскому замыслу.

Сегодня в Витебске стартовал ХХХI Международный музыкальный фестиваль имени И.И.Соллертинского. Перед первым концертом открылась выставка плаката студентов кафедры дизайна и моды Витебского государственного технологического университета. Молодые люди через работы представили свое видение классической музыки, притяжение между видами искусств.

В программе фестиваля выступление Государственного камерного оркестра Беларуси, Студенческого хора Белорусской госакадемии музыки. В концерте примет участие гость из Аргентины Мартин Палмери. В программе вечера его произведения - концерт для бандонеона с оркестром "О четырех временах года" и "Месса-танго" ("Месса из Буэнос-Айреса") для хора, оркестра и солистов. На творческом форуме на сцену выйдет ансамбль солистов "Классик-Авангард" с произведениями Гия Канчели, Арво Пярта, Альфреда Шнитке и Валентина Сильвестрова. Финальным аккордом форума станет выступление Государственного академического симфонического оркестра Беларуси под управлением Александра Анисимова. Фестиваль завершится 18 декабря.-0-

Фото Александра Хитрова