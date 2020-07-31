Концерты, ярмарки и душевные встречи - культурная акция в Минской области

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерты и выставки-ярмарки пройдут в городах и поселках Минской области во время акции "Моя Родина! Моя Беларусь!", сообщает БЕЛТА.

Акция стартовала 25 июля. За минувшую неделю мероприятия состоялись в Ивенце Воложинского района, Старобине Любанского района, Любани, Старых Дорогах, Крупках, Березино.

Сегодня праздник запланирован в Столбцах. В программе - работа развлекательных площадок и торговых точек, выступление любительских коллективов Столбцовского районного центра культуры, концерт с участием группы "PROвокация", Алены Ланской, Жанет, арт-группы "Беларусы", Алексея Хлестова. Вечером состоится дискотека.

На выходных мероприятия пройдут в агрогородке Снов Несвижского района и в Смолевичах. В Снове 1 августа откроется выставка-ярмарка изделий народных художественных ремесел, будут работать детские аттракционы и торговые площадки. А 2 августа в Смолевичах посетители смогут познакомиться с выставкой картин учащихся детской школы искусств "Моя Смолевиччина". Для маленьких гостей праздника будет организована детская площадка с батутами, каруселями и тантамаресками. На обеих площадках пройдут концерты. На сцене, помимо упомянутых известных артистов, выступят Виктория Алешко и солисты народной студии эстрадной песни "Серебряная трель".

Далее мероприятия состоятся в Логойске (3 августа), Копыле (4 августа), Смиловичах Червенского района (5 августа), Мяделе (6 августа), Радошковичах Молодечненского района (7 августа), Ракове Воложинского района (8 августа). Запланированы выставки, творческие встречи и концерты.

Организатор акции - главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома.-0-