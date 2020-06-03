Концерты на балконе и спектакли во дворике: новые арт-проекты открывают летний сезон в Гродно

3 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Концерты на балконе и спектакли во дворике - о новинках летнего сезона в регионе корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении культуры Гродненского облисполкома.

В Гродно возвращается полюбившийся горожанам и гостям города арт-проект от областной филармонии. Концерты на балконе дома №15 по улице Советской, ставшие одной из изюминок культурной жизни города, возобновляются с 9 июня. Каждый вторник в 18.00 артисты филармонии будут петь и играть для зрителей. По средам музыка будет звучать и во дворике музея истории религии - это очередной арт-проект от филармонии под названием "Среда музыкальная".

Новую форму работы апробирует Гродненский областной театр кукол. 6 июня зрителей приглашают в летний амфитеатр во внутреннем дворике на показ спектакля "Сказки Пушкина". Новый сезон в театре открывается сегодня восстановленным спектаклем "Магічнае люстра пана Твардоўскага".

Гродненский областной драмтеатр откроет летний театральный сезон 4 июня спектаклем по пьесе Александра Островского "На всякого мудреца довольно простоты". Слонимский драмтеатр планирует начать показы спектаклей во второй декаде июня. Гродненская капелла приглашает зрителей 11 июня на концерт камерного оркестра в Лютеранской кирхе.

"В театрах и концертных организациях области принимаются все необходимые меры дезинфекции. На мероприятия продается ограниченное количество билетов, чтобы соблюсти нормы социального дистанцирования", - рассказали в управлении культуры Гродненского облисполкома.

В штатном режиме работают и музеи региона. Посетители могут посещать их в индивидуальном порядке либо небольшими группами. Во всех музея есть аудиогиды. Кроме того, в некоторых музеях для удобства посетителей размещены QR-коды, что позволяет ознакомиться с экспозицией без экскурсовода.-0-