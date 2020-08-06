Концерты "За Беларусь" пройдут 8 августа во всех регионах страны

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерты "За Беларусь" с участием звезд белорусской оперы и эстрады, прославленных коллективов народной и академической музыки, талантливых молодых артистов и популярных исполнителей пройдут 8 августа во всех регионах страны. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.

В частности, в Барановичах концерт пройдет с 19.00 до 22.00 на площадке у кинотеатра "Октябрь", а в пинском парке культуры и отдыха - с 20.00 до 23.00. На открытой площадке в Орше музыкальная программа запланирована на улице Ленина с 18.00 до 21.00, в Новополоцке - на площади Строителей с 15.00 по 18.00. В Гомельской и Гродненской областях мероприятия запланированы с 18.00 до 21.00. Место проведения в Мозыре - площадь Ленина, в Жлобине - площадка возле Дома культуры "Металлург", в Лиде - Дожиночная площадь.

В Осиповичском центральном парке программа начнется в 19.00 и завершится в 22.00. Музыкальные номера на открытой площадке возле "Бобруйск-Арены" состоятся с 20.00 до 23.00. Концертная программа в Молодечно (Летний амфитеатр) и Солигорске (Центральная площадь) пройдет с 19.00 до 22.00. "Борисов-Арена" примет зрителей с 16.00 до 19.00. Минчане и гости столицы смогут посетить концерт в парке Дружбы народов с 17.00 до 22.00.-0-