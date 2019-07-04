Королевский филармонический оркестр выступит на фестивале Юрия Башмета в Минске

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королевский филармонический оркестр Лондона выступит на XIV Международном фестивале Юрия Башмета в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель фестиваля белорусский пианист и дирижер Ростислав Кример.

"27 сентября в 20.00 в Большом зале Дворца Республики состоится с нашей точки зрения грандиозное событие - концерт Королевского филармонического оркестра Лондона. Звездный состав оркестра, являющегося одним из лучших в мире, - это 80 уникальных музыкантов. Для участия в фестивале они специально прилетят на один день в Минск, чтобы исполнить шедевры мировой классики: Бетховена, Листа и Брамса", - рассказал Ростислав Кример.

К слову, на сцене можно будет услышать одновременно несколько раритетных скрипок в руках выдающихся музыкантов оркестра. "Международный фестиваль Юрия Башмета ежегодно собирает в Минске лучших музыкантов и композиторов мира, но приезд целого коллектива такого уровня, как мне кажется, заслуживает большого внимания нашей публики", - отметил руководитель фестиваля.

Королевский филармонический оркестр был образован в 1946 году Томасом Бичемом. В 60-е оркестр был удостоен статуса "королевский" специальным указом Елизаветы II. За время существования он стал не только ведущим классическим коллективом мира, но и постоянно демонстрировал открытость ко всему новому - это оригинальное прочтение музыкальной классики, оркестровые аранжировки музыки, совместные записи с группами Pink Floyd, U2, ABBA, Queen и Oasis. Знаменитый гимн Лиги чемпионов УЕФА также был записан Королевским филармоническим оркестром. Главными дирижерами легендарного коллектива в разное время были Андрэ Превин, Владимир Ашкенази, Юрий Темирканов и Шарль Дютуа.

Международный фестиваль Юрия Башмета - ежегодное и долгожданное событие, которое не перестает удивлять самого искушенного слушателя. В конце сентября в лучших залах белорусской столицы снова выступят блистательные музыканты из разных стран мира. Кроме звезд классической музыки и обладателей премии "Грэмми" фестиваль, как всегда, будет окрашен мировыми премьерами и кроссовер-проектами в необычном формате.-0-