"Краявiды роднага Палесся" Михаила Прянишникова представят на выставке в Гомеле

7 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка живописи "Краявiды роднага Палесся" художника Михаила Прянишникова начнет работу 9 июля в Гомеле в картинной галерее Г.Х.Ващенко, сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном учреждении.

В экспозиции представлено около 40 работ мастера. Они были созданы в период с середины 1990-х до 2020 года. Выставка проведет зрителей по городам и селам, лугам и болотам белорусского Полесья, расскажет о быте и ежедневных хлопотах живущих там людей.

Названия картин зачастую передают их сюжет - "Вечер", "Утро. Купальщица", "Окраина Чиркович", "Полдень", "Пастушка". Большинство полотен написано в лучших классических традициях реалистической живописи.

В галерее отметили, что практически все произведения Михаила Прянишникова имеют картинную завершенность. Это свидетельствует о композиционной точности, умении талантливо увидеть, почувствовать и воплотить самое главное.

Работы Михаила Прянишникова были представлены на выставках не только в Беларуси, но и за ее пределами. Автор - участник международных пленэров. В 2018 году принят в Белорусский союз художников.

Выставка "Краявiды роднага Палесся" в картинной галерее Г.Х.Ващенко будет работать до начала августа.-0-