Красота Полесья и Браславского края - основные акценты выставки Владимира Ткаченко в Минске

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка живописи Владимира Ткаченко "От шестидесяти до семидесяти", представляющая около 50 работ последних лет, откроется в Республиканской художественной галерее 29 марта, сообщили БЕЛТА в Белорусском союзе художников.

"Я даю свой маленький отчет за последние 10 лет. К сожалению, ограниченность выставочной площади потребовала жесткого отбора работ. Поэтому будет представлено чуть более пяти десятков картин - это циклы пейзажных работ, связанных с Полесьем и озерным краем Браславщины. Меня много лет впечатляют окрестности Припяти, раздолье Полесья и его дубравы. А Браславские озера я полюбил еще со времен институтских пленэров. Большая часть пейзажей, представленных на выставке, написаны с натуры", - сказал Владимир Ткаченко.

Экспозиция "От шестидесяти до семидесяти" - своеобразное подведение итогов определенного отрезка времени, отчет художника, прежде всего перед самим собой, и постановка творческих задач на следующее десятилетие.

"Созерцательное состояние души, поиск цветов, красота и трепет окружающей природы дают мне силы и вдохновение. Меня волнуют радости и печали, драма и тихий покой родных пейзажей, которые я затем запечатлеваю на полотнах. Я благодарен судьбе за возможность заниматься живописью, находить радость в этом искусстве. А затем частичкой своей радости делиться со зрителем", - отметил художник.

Выставка "От шестидесяти до семидесяти" будет работать по 9 апреля.

Владимир Ткаченко окончил Белорусский театрально-художественный институт, учился у художника Анатолия Барановского. С 1976 года постоянно участвует в художественных выставках. Член Белорусского союза художников. Работает в станковой живописи, в жанрах пейзажа, натюрморта, портрета. Более 40 лет руководит студией изобразительного искусства во Дворце культуры Минского тракторного завода. Сотни его учеников стали профессиональными художниками. Картины мастера находятся в Национальном художественном музее Беларуси, фондах Белорусского союза художников, частных собраниях России, Германии, Японии.-0-