Кресла, табуреты, арт-объекты - биеннале "Постулат" открывается в Минске

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биеннале "Постулат" откроется в столичном ТРЦ Galleria Minsk 17 ноября, сообщил корреспонденту БЕЛТА куратор проекта, председатель Белорусского союза дизайнеров Дмитрий Сурский.

На открытии IV биеннале "Постулат" представят как новые объекты, так и ретроспективу предыдущих выставок. "В этом году у нас будет новый формат и новая выставочная площадка. Главные герои нашего проекта - по-прежнему стулья в трех ипостасях: как предмет дизайна, как арт-объект и как образ изобразительного искусства. Поэтому стул будет показан в самых разных жанрах", - рассказал Дмитрий Сурский.

По его словам, около 60 стульев будет на экспозиции. "Это и мягкие кресла, и кушетки, и скамеечки, и табуреты, и просто арт-объекты, на которых невозможно сидеть, но которые напоминают стулья, созданные дизайнерами Игорем Соловьевым, Александром Трусовым, Владимиром Цеслером, Элиной Шиндлер и другими. Также мы презентуем более 50 работ живописи, графики и фотографии таких известных художников, как Сергей Гриневич, Зоя Луцевич, Василий Костюченко, Василий Пешкун", - отметил куратор проекта.

"Постулат-2018" называют юбилейным, хоть он и четвертый. "Дело в том, что у стула четыре ноги, поэтому четверка для нас имеет сакральное значение. В какой-то степени мы хотим подвести итог, представив лучшие работы прежних трех биеннале, но в тоже время показать и новые объекты с высокой планкой качества. Таким образом мы хотим донести совокупную ценность собранной коллекции как будущей основы Музея белорусского стула", - подчеркнул Дмитрий Сурский.

Биеннале будет работать до 28 ноября, вход свободный. На протяжении десяти дней организаторами запланированы различные активности - семинары, презентации, мастер-классы. К слову, во время открытия ожидается танцевальный перформанс театра "Альтана", награждение молодых участников проекта, авторская экскурсия от дизайнера и культуролога Владимира Голубева, а также знакомство с проектом художников-монументалистов "12 стульев".

"Постулат" проводится с 2012 года. За это время некоторые из его экспонатов стали достоянием современных коллекций, выставлялись в Национальном художественном музее, удостаивались Национальной премии в области изобразительного искусства, участвовали на международных выставках в Вильнюсе, Варшаве, Таллине.-0-